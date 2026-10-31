La NASA capta una “calavera” en la Antártida: un detalle en su superficie revela cómo el deshielo podría transformar esa figura Las fotos fueron tomadas por el satélite Landsat 9. La figura del cráneo en la isla Vega se forma por rocas y hielo en el mar de Weddell.

El Observatorio de la Tierra de la NASA reveló imágenes de la isla Vega en la Antártida, cuyo relieve se asemeja a una calavera.

El Observatorio de la Tierra de la NASA reveló imágenes de la isla Vega en la Antártida, cuyo relieve se asemeja a una calavera. Foto: NASA

El Observatorio de la Tierra de la NASA difundió imágenes de la isla Vega, ubicada en la Antártida, donde su relieve simula la forma de una calavera de perfil. Las capturas obtenidas por el satélite Landsat 9 —fechadas el 22 de marzo de 2025 y el 10 de octubre de 2026— contrastan la variación en la cubierta nival de este territorio en periodos diferentes.

Estas franjas oscuras expuestas en la fotografía más reciente evidencian datos clave acerca del estado glaciar. Al respecto, el experto Mauri Pelto, del Nichols College, detalló: "Esas superficies descubiertas reflejan una acumulación invernal limitada, un escenario que podría favorecer la pérdida de hielo durante la próxima temporada cálida".

Las fotos del satélite Landsat 9 muestran cambios en la cubierta de hielo en 2025 y 2026. Foto: NASA

¿Cómo se formó la figura de una calavera en la isla Vega de la Antártida?

La peculiar ilusión óptica resulta del ensamble de afloramientos rocosos, sedimentos y masas congeladas en el mar de Weddell, al oriente de la península antártica. De acuerdo con la NASA, la posición exacta de dichos componentes dibuja un cráneo con orientación hacia la vecina isla del Diablo.

La supuesta cavidad ocular es en realidad un nunatak. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos define estas estructuras como "elevaciones de roca rodeadas por hielo glaciar". Por consiguiente, el orificio visible desde el espacio es un relieve terrestre que sobresale entre la capa helada.

Imagen completa de la isla Vega en la Antártida. Foto: Observatorio Terrestre de la NASA/Lauren Dauphin

Una morrena lateral perfila la boca, mientras el glaciar Bahía del Diablo conforma la mandíbula. Dicha entidad gubernamental aclara que esos depósitos "se forman con fragmentos rocosos y otros materiales transportados por los glaciares y acumulados en sus márgenes". Esta disposición genera el contraste visual idóneo para destacar dicha figura.

¿Por qué el hielo expuesto podría acelerar el deshielo y cambiar su apariencia?

El glaciólogo Pelto detalló el 24 de octubre que las zonas sin nieve reflejan una baja acumulación de precipitación sólida, acentuada por la sublimación y el viento. Asimismo, remarcó que entre mayo y agosto de 2026 se registraron temperaturas superiores al promedio, con un pico térmico durante junio.

El experto Mauri Pelto explicó que las zonas expuestas podrían indicar una menor acumulación de nieve, lo que podría acelerar la pérdida de hielo en las próximas temporadas cálidas. Foto: USGS

Esa dinámica responde a la energía que absorbe el terreno, ya que la masa helada al descubierto presenta un tono más oscuro que la capa nival y retiene mayor radiación solar. De mantenerse desprotegida, la fusión se intensificará ante el incremento de luz y calor. "Incluso una fina capa de nieve fresca de una tormenta primaveral sería útil a corto plazo", afirmó el investigador en su análisis.

Dicho fenómeno alterará la línea de la mandíbula del relievey expandirá la aparente órbita ocular registrada por la NASA. Como antecedente, el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares reportó que el Bahía del Diablo redujo su extensión de 14,3 kilómetros cuadrados en 2008 a 12,8 en 2025, junto a un balance de masa negativo en este siglo.