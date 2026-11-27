Ante el Fenómeno El Niño: Osinergmin refuerza fiscalización para prevenir riesgos en el abastecimiento de combustibles Osinergmin intensifica la fiscalización de instalaciones de hidrocarburos ante el fenómeno El Niño.

Las acciones preventivas de Osinergmin incluyen inspecciones en refinerías, plantas de abastecimiento, lotes petroleros y sistemas de transporte de hidrocarburos. Foto: Difusión

Las acciones preventivas de Osinergmin incluyen inspecciones en refinerías, plantas de abastecimiento, lotes petroleros y sistemas de transporte de hidrocarburos. Foto: Difusión

Ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño, Osinergmin ha ejecutado más de 100 visitas de supervisión a instalaciones de hidrocarburos, principalmente en el norte del país, con el objetivo de proteger la seguridad de las instalaciones y las poblaciones aledañas; y así contribuir a la continuidad del abastecimiento de combustibles.

Las acciones de fiscalización preventiva se vienen realizando en lotes petroleros, ductos de transporte y recolección, refinerías, plantas de abastecimiento y plantas envasadoras de GLP ubicados principalmente en el norte del país, donde los especialistas y supervisores de Osinergmin verifican la implementación de los planes y medidas de prevención frente a posibles emergencias climáticas.

“Nuestro objetivo principal es anticiparnos a los posibles efectos del fenómeno El Niño y minimizar el impacto que pudiera tener en las instalaciones de hidrocarburos. Al tener una mejor preparación que permita minimizar la afectación, esto nos permite también contribuir a un mejor abastecimiento de combustibles y de hidrocarburos”, señaló el gerente de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, Pedro Isusi Vargas.

Hasta noviembre, Osinergmin ha realizado 58 visitas de fiscalización a refinerías y plantas de abastecimiento, así como 17 visitas a 13 lotes petroleros. Asimismo, se han efectuado más de 20 visitas a instalaciones de transporte por ductos y sistemas de recolección, incluido el Oleoducto Norperuano, con especial atención en los cruces de ríos y quebradas.

El despliegue preventivo también ha comprendido la totalidad de las plantas envasadoras de GLP de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, además de plantas ubicadas en Lima, próximas a ríos con riesgo de desborde.

Se han realizado más de 100 supervisiones en el norte del país para garantizar la seguridad. Foto: difusión.

Especial atención a la Refinería de Talara

Por su importancia estratégica para el abastecimiento de combustibles en el país, Osinergmin viene fiscalizando de manera permanente la implementación del plan de prevención frente a posibles emergencias por lluvias de la Refinería de Talara.

Entre las principales acciones se verifica las condiciones de colectores para el drenaje de aguas pluviales, las condiciones de las áreas de procesamiento y almacenamiento, así como las motobombas que permitirán evacuar el agua acumulada ante eventuales lluvias intensas.

Estas fiscalizaciones forman parte del plan de acción preventiva para el sector energético, mediante el cual Osinergmin busca anticiparse a los riesgos climáticos y fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas frente a posibles emergencias, en beneficio de la población.

Aplicativo Facilito para denuncias y reportes

Osinergmin también recuerda a la ciudadanía que ante una emergencia o para reportar situaciones de riesgo relacionadas con los servicios de electricidad e hidrocarburos, los usuarios pueden llamar a su línea gratuita 1840 o descargar el aplicativo Facilito. Por ejemplo, se pueden reportar deficiencias en el alumbrado público, interrupciones del servicio eléctrico y situaciones de riesgo.

En línea, los reportes son enviados a la empresa correspondiente, mientras que Osinergmin supervisa que se brinde la atención respectiva. Los ciudadanos pueden hacer seguimiento a sus denuncias e indicar si están conformes con la respuesta recibida. Link de descarga gratuita de Facilito: https://bit.ly/4fgbyvo?r=qr

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