Un transatlántico retirado con la altura de un edificio de 17 pisos se convertirá en el arrecife artificial más grande del mundo. El proyecto busca crear un nuevo hábitat para peces, corales y otros organismos marinos frente a la creciente amenaza para los arrecifes naturales.

El SS United States se hundirá frente a la costa de Florida como el arrecife artificial más grande del mundo. Foto: Universidad Northeastern

El SS United States se hundirá frente a la costa de Florida como el arrecife artificial más grande del mundo. Foto: Universidad Northeastern

El SS United States, uno de los transatlánticos más emblemáticos de Estados Unidos durante el siglo XX, terminará en el fondo del océano después de décadas de servicio para convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo. La iniciativa forma parte de un proyecto de US$13 millones impulsado por el condado de Okaloosa, en Florida, y la organización SS United States Conservancy.

La embarcación, de 302 metros de largo y una altura equivalente a 17 pisos, será trasladada mar adentro frente a la costa de Florida. Su nueva función permitirá crear un hábitat para distintas especies marinas en una zona de fondo arenoso. El proyecto también busca conservar parte del legado de una nave que transportó a pasajeros ilustres y alcanzó velocidades récord durante sus años de actividad.

El SS United States tendrá una segunda vida bajo el mar

El transatlántico entró en servicio en 1952 y destacó por su velocidad y capacidad. Podía transportar a 1.984 pasajeros en travesías de apenas tres días y diez horas por el Atlántico. Además de su función comercial, fue diseñado en secreto para trasladar hasta 14.000 soldados durante la Guerra Fría, según la Administración Marítima de Estados Unidos.

Sus ocho calderas y cuatro turbinas de vapor le permitían alcanzar los 71 kilómetros por hora, una marca superior a los 61 kilómetros por hora del RMS Queen Mary. Sin embargo, su etapa de esplendor terminó en 1969, cuando quedó fuera de servicio. Desde entonces permaneció en antiguos astilleros mientras fracasaban distintos proyectos para restaurarlo.

Ahora, su hundimiento evitará que termine desmantelado para recuperar el metal. Trey Goodwin, presidente de la Comisión del Condado de Okaloosa, afirmó que esta iniciativa permitirá conservarlo en el mar y darle una nueva utilidad.

¿Cómo será el hundimiento del barco frente a las costas de Florida?

Remolcadores trasladarán el SS United States unos 40 kilómetros mar adentro desde Destin-Fort Walton Beach. Una vez en el punto establecido, los responsables abrirán las válvulas de lastre para permitir la entrada de agua en sus tanques. Este procedimiento provocará un descenso gradual de la embarcación, sin necesidad de utilizar explosivos.

Las autoridades esperan que el transatlántico repose en posición vertical sobre el lecho marino, a unos 61 metros de profundidad. Sus chimeneas quedarían a aproximadamente 17 metros de la superficie, mientras que la quilla alcanzaría unos 55 metros. Los buzos tendrán que comprobar la posición definitiva del barco después de la operación.

Con sus 302 metros de longitud, superará al USS Oriskany, un antiguo buque de guerra de 277 metros que fue hundido intencionalmente frente a Florida en 2006 y conserva el récord actual.

¿Qué especies marinas encontrarán un nuevo refugio en el transatlántico?

El casco de acero ofrecerá superficies sólidas para que se establezcan algas, corales y otros organismos marinos. Estos elementos pueden atraer peces hacia una zona que, de otro modo, tendría pocas estructuras donde encontrar alimento y protección.

Las autoridades de Okaloosa esperan que el nuevo arrecife atraiga pargos rojos y meros, además de especies de aguas abiertas como medregales, caballas y atunes. Noah Haag, investigador de la Universidad Northeastern, explicó que los restos del barco proporcionarán espacios para que los animales se escondan, busquen alimento y se reproduzcan.

La iniciativa coincide con investigaciones sobre la utilidad de estos hábitats. Un estudio publicado en Journal of Marine Science analizó 82 arrecifes artificiales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Sus autores concluyeron que estas estructuras aumentan de forma constante las comunidades de peces. David Kimbro, investigador de Northeastern, destacó su importancia ante la pérdida de arrecifes naturales, amenazados por el deterioro de los ecosistemas marinos.