Científicos utilizan terremotos para estudiar un volcán activo del Caribe y encuentran una reserva de metales a 2 kilómetros de profundidad Este estudio, publicado en Geophysical Research Letters, destaca la importancia de las técnicas no invasivas para explorar reservas minerales en áreas volcánicas activas.

El interior de los volcanes todavía guarda secretos que la ciencia intenta descifrar. Una investigación liderada por especialistas de la Universidad de Oxford identificó una posible reserva de salmuera caliente rica en metales bajo el volcán Soufrière Hills, en el Caribe, a unos 2 kilómetros de profundidad.

El trabajo, titulado 'Seismic Imaging of the Soufrière Hills Magmatic-Hydrothermal System', fue publicado en la revista científica Geophysical Research Letters. Para llegar a este hallazgo, los investigadores analizaron terremotos registrados durante más de una década y reconstruyeron imágenes tridimensionales del subsuelo sin necesidad de realizar perforaciones.

Una reserva de salmuera caliente oculta bajo el volcán del Caribe

El análisis permitió identificar una anomalía junto al conducto principal de Soufrière Hills, correspondiente a una estructura de entre 1 y 1,5 kilómetros de anchura. Según los investigadores, esta zona albergaría una acumulación de salmuera caliente con una elevada concentración de sales y capacidad para transportar metales disueltos.

Los científicos consideran que podría tratarse de un depósito mineral que todavía se encuentra en proceso de formación. Estos fluidos circulan a temperaturas elevadas y pueden transportar elementos metálicos desde el interior de los sistemas volcánicos hasta zonas más próximas a la superficie, donde eventualmente podrían acumularse y formar yacimientos.

El método que permitió descubrir los metales a 2 kilómetros de profundidad

Para estudiar las estructuras internas del volcán, el equipo utilizó registros sísmicos recopilados entre 1996 y 2007 mediante 23 estaciones de vigilancia. A partir de miles de ondas P y S, que atraviesan los materiales terrestres a diferentes velocidades, los especialistas elaboraron un mapa tridimensional de las capas subterráneas.

La técnica permitió distinguir sectores de magma fundido, roca sólida y materiales saturados de fluidos, además de identificar zonas relacionadas con la actividad geotérmica. Los autores destacan que este procedimiento puede ayudar a localizar posibles reservas minerales sin recurrir inicialmente a perforaciones, una ventaja importante al investigar entornos volcánicos activos.