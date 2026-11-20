Los periodistas insistieron, pero el personal de prensa del Ministerio de Salud los interrumpió en reiteradas oportunidades y desvió las preguntas.

Los periodistas insistieron, pero el personal de prensa del Ministerio de Salud los interrumpió en reiteradas oportunidades y desvió las preguntas. Composición LR

El ministro de Salud, Luis Dyer, esquivó los cuestionamientos por el rol de su hijo, Allan Dyer, en el Ejecutivo. Esto ocurrió durante la firma de transferencia del hospital Antonio Lorena al Gobierno Regional del Cusco.

Consultado por la prensa, solo dijo que el joven no es funcionario público y que trabaja para la Corporación Andina de Fomento (CAF), en la que habría realizado labores encargadas junto a otros funcionarios. No dio más explicaciones.

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Los periodistas insistieron, pero el personal de prensa del Ministerio de Salud los interrumpió en reiteradas oportunidades y desvió las preguntas. Con esa maniobra, el tema quedó sin respuesta, pese a que involucra al Despacho Presidencial y al entorno familiar del propio ministro.

Allan Dyer se reunía con viceministros

Allan Dyer Quiñonez, de 22 años, visitó los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Vivienda y Educación a nombre del Despacho Presidencial, según los registros de ingreso y documentos difundidos por el programa Karla de Miércoles. Las visitas ocurrieron entre el 19 de octubre y el tres de noviembre.

En varias figuró como representante del Despacho Presidencial; en otras, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). También hubo reuniones a título personal.

Uno de los documentos expuestos es una convocatoria del viceministro de Hacienda a funcionarios del MEF. La reunión incluía al equipo de cumplimiento de la Presidencia, liderado por Enrique Vázquez y Allan Dyer, y los representantes de Economía debían preparar exposiciones de hasta 12 minutos sobre las funciones de sus áreas.

Es decir, un joven de 22 años, sin cargo público según su padre, figuraba al frente de un equipo ante el que debían exponer funcionarios del MEF.

El caso también se vincula con la campaña de Fuerza Popular. En junio, el ministro contó que convocó a su hijo, recién graduado de Babson College, en Estados Unidos, por sus conocimientos en sistemas.

Según relató, Allan elaboró mapas de calor y proyecciones electorales que ayudaron a definir la estrategia de personeros del partido en la segunda vuelta.