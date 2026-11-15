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Astrónomos descubren antiguos faros cósmicos del origen del universo que brillan como un billón de soles

Unos cuásares, alimentados por agujeros negros supermasivos, son fundamentales para estudiar la formación de galaxias tras el Big Bang.

Los cuásares son los objetos más luminosos del cosmos, brillando cientos o miles de veces más que galaxias enteras. Foto: ESA
Los cuásares son los objetos más luminosos del cosmos, brillando cientos o miles de veces más que galaxias enteras. Foto: ESA
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El telescopio espacial Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA), identificó 31 cuásares que existieron durante los primeros años del universo. Dos de ellos establecieron nuevos récords como los más antiguos observados hasta ahora: ya brillaban con una intensidad equivalente a la de un billón de soles cuando el cosmos tenía apenas 670 millones de años, cerca del 5% de su edad actual.

Estos objetos se encuentran entre los más luminosos del universo y están alimentados por agujeros negros supermasivos. Su descubrimiento ofrece a los astrónomos una oportunidad excepcional para investigar cómo surgieron las primeras galaxias y de qué manera estos enormes agujeros negros consiguieron crecer tan rápido después del Big Bang.

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Euclid identifica 31 cuásares del universo primitivo

Los cuásares son regiones extremadamente brillantes ubicadas en el centro de algunas galaxias. Se forman cuando grandes cantidades de gas y otros materiales caen hacia un agujero negro supermasivo. Durante este proceso se libera tanta energía que el núcleo galáctico puede brillar cientos o miles de veces más que el resto de la galaxia.

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Encontrarlos en el universo primitivo representa un desafío para los científicos, porque eran objetos escasos y su luz llega a la Tierra extremadamente debilitada. Además, pueden confundirse con estrellas mucho más cercanas.

Euclid está cambiando esta búsqueda al detectar tanto los ejemplares más luminosos como otros mucho más débiles. De los 31 identificados, 12 presentan un desplazamiento al rojo de 7 o superior, una medida que permite conocer cuánto se ha estirado su luz por la expansión del universo.

"Estos primeros cuásares se remontan a la infancia del universo. Al encontrarlos y estudiarlos, podemos comprender mejor cómo se formaron y crecieron tan rápidamente estos enormes sistemas, uno de los mayores misterios de la astrofísica", explicó Daming Yang, investigador de la Universidad de Leiden y autor principal del estudio.

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Dos cuásares establecen nuevos récords de antigüedad

Entre los descubrimientos destacan EUCL J172902.75+641018.1 y EUCL J125308.55+705432.3, con desplazamientos al rojo de 7,77 y 7,69, respectivamente. Ambos existían cuando el universo tenía menos de 670 millones de años y se encuentran a poco más de 13.000 millones de años luz.

El hallazgo supera el récord anterior, establecido por un cuásar descubierto en 2021, cuyo desplazamiento al rojo era de 7,64. Además, más que duplica la cantidad de objetos conocidos de esta antigüedad.

"Euclid es un verdadero cambio de paradigma. Antes solo podíamos encontrar un puñado de los cuásares antiguos más brillantes, pero ahora podemos buscar de manera mucho más eficiente en enormes regiones del cielo y captar una luz mucho más tenue", señaló Yang.

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Los antiguos agujeros negros revelan pistas sobre las primeras galaxias

Uno de los cuásares descubiertos ya permitió conocer mejor su entorno. Las observaciones realizadas por Silvia Belladitta y su equipo revelaron que se encuentra dentro de una galaxia con abundante gas y polvo, donde nacen estrellas a un ritmo muy elevado.

Estos objetos también ofrecen información sobre la época de reionización, una etapa en la que la radiación energética transformó el gas del universo primitivo y contribuyó a establecer las condiciones del cosmos actual.

"Los cuásares antiguos son descubrimientos excepcionales. Son interesantes por sí mismos, pero también funcionan como máquinas del tiempo que nos permiten explorar el universo primitivo y comprender cómo surgió la primera generación de galaxias", afirmó Valeria Pettorino, científica del proyecto Euclid de la ESA.

A medida que el telescopio amplíe sus observaciones, los astrónomos esperan encontrar más de estos antiguos faros cósmicos para resolver cómo los agujeros negros supermasivos alcanzaron dimensiones gigantescas tan poco tiempo después del Big Bang.

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