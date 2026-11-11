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Ciencia

Científicos colocaron GPS a cinco urracas y, a los 10 minutos, las aves mostraron una inesperada cooperación para quitárselos

Los científicos sugieren que ese comportamiento puede ser un "rescate" entre miembros de la misma especie, realizado sin incentivos inmediatos y reflejando su estructura social cooperativa.

Un estudio en Queensland revela la sorprendente cooperación de urracas australianas para quitarse dispositivos de rastreo GPS.
Un estudio en Queensland revela la sorprendente cooperación de urracas australianas para quitarse dispositivos de rastreo GPS.Ilustración LR
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Un estudio realizado en Queensland durante 2019 reveló un comportamiento social inusual en la urraca australiana (Gymnorhina tibicen). Científicos de la Universidad de la Costa del Sol colocaron dispositivos de seguimiento a varios ejemplares para analizar sus patrones de movimiento; sin embargo, las aves cooperaron de inmediato para quitarse los aparatos.

Los resultados del ensayo, liderado por Joel Crampton, Celine H. Frère y Potvin, se publicaron en la revista Australian Field Ornithology. Los expertos concluyeron que esa muestra de rescate mutuo —jamás registrada en la especie— demuestra la alta complejidad cognitiva de estos animales comunitarios, capaces de coordinarse con el fin de librar a sus congéneres de objetos extraños.

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¿Cómo lograron las urracas liberarse de los rastreadores GPS?

Los científicos colocaron dispositivos de rastreo a un grupo de urracas entrenadas para visitar una estación de alimentación. El mecanismo incluía un punto débil de liberación magnética ideado para retirar la sujeción sin necesidad de recapturar a las aves. Aunque el material superó rigurosas pruebas de resistencia previa, la estructura del arnés terminó por ceder ante el comportamiento social de la especie.

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La investigación documentó el trabajo en equipo del grupo. Tras el intento fallido de un ejemplar juvenil, una hembra adulta manipuló diversas secciones del arnés hasta remover el primer aparato en menos de 60 minutos. Las maniobras mostraron tal persistencia que dos individuos cayeron de un cable eléctrico durante la tarea y continuaron el procedimiento sobre las ramas de un árbol cercano.

Los observadores registraron las primeras conductas de auxilio a los 10 minutos de la colocación. La investigadora Dominique Potvin señaló en un artículo de The Conversation que "la mayoría desapareció en cuestión de horas y que, para el tercer día, incluso el macho dominante había quedado libre del suyo". La especialista aclaró además que la comunidad científica desconoce si la liberación de los cinco transmisores contó con los mismos integrantes o si existió rotación entre los participantes.

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¿Por qué las urracas australianas cooperan para quitarse los rastreadores GPS?

Un equipo científico documentó la asistencia mutua entre urracas australianas para retirarse dispositivos de seguimiento. El apoyo ocurrió incluso sin recompensas inmediatas para los ejemplares auxiliadores. "No contábamos con que se pidieran ayuda entre ellas", afirmó la investigadora Potvin. Su colega Crampton destacó que este registro de remoción de transmisores entre miembros de la misma especie carecía de antecedentes conocidos.

La conducta se vincula a la estructura social de esta fauna, la cual forma grupos territorialistas de dos a doce integrantes para proteger su hábitat y criar. Quienes lideraron la investigación sugirieron que la acción podría representar un comportamiento de "rescate", concebido como una intervención orientada a liberar a un pariente o compañero sin obtener un incentivo directo a cambio.

Aunque el análisis no precisó la motivación exacta ni el método empleado, se contemplan varias hipótesis: una respuesta de acicalamiento frente a parásitos simulados o una reacción ante el estrés del compañero. Tampoco se constató si el proceso fue sistemático o por insistencia. La comunidad científica señala que requiere pruebas específicas adicionales para confirmar la naturaleza del fenómeno.

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