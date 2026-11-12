¿Por qué maúlla tanto tu gato? La ciencia confirma que lo hace para llamar tu atención y resolver un problema Los maullidos son una forma que tienen estos felinos domésticos de comunicarse con las personas y lograr captar su atención.

Los maullidos de los gatos podrían tener una función mucho más específica que expresar hambre, incomodidad o descontento. Una investigación de la Universidad de São Paulo, en Brasil, encontró que estos animales vocalizan con mayor frecuencia cuando sus dueños están cerca y pueden intervenir ante una dificultad. El comportamiento sugiere que los felinos utilizan sus sonidos para llamar la atención de las personas y conseguir una respuesta.

El estudio, publicado en la revista científica Animal Behaviour, examinó las reacciones de 38 gatos domésticos ante un problema que no podían resolver por sus propios medios: obtener un alimento encerrado en una pequeña caja de plástico. Los resultados revelaron una diferencia notable entre los animales que tenían compañía humana y aquellos que permanecían solos, lo que aporta nuevas evidencias sobre la comunicación entre gatos y personas.

¿Cómo descubrieron los científicos que los gatos maúllan para pedir ayuda?

El equipo de investigación, encabezado por Naila Fukimoto, de la Universidad de São Paulo, reclutó a 38 felinos cuyos propietarios habían informado que sus mascotas solían maullar con frecuencia, especialmente cuando había comida de por medio. Para observar sus reacciones, los especialistas colocaron una golosina dentro de un recipiente plástico con pequeños orificios.

Aunque podían percibir el olor del alimento y reconocer su ubicación, los animales no tenían la capacidad de extraerlo por sí mismos. Necesitaban que una persona interviniera para abrir la caja y permitirles acceder al premio.

Los investigadores observaron su comportamiento durante un minuto bajo dos condiciones: con un humano presente y atento, y sin ninguna persona dentro de la habitación. Esta prueba permitió comparar sus vocalizaciones y determinar si la presencia de alguien modificaba su manera de reaccionar ante el obstáculo.

Los gatos maúllan mucho más cuando sus dueños están presentes

Los registros mostraron una diferencia considerable. Cuando había una persona en la habitación, los gatos emitieron 86 maullidos; en cambio, cuando permanecían solos, apenas produjeron 20. El análisis estadístico también reveló que las probabilidades de vocalizar eran más de 16 veces superiores ante la presencia humana.

Además de los sonidos, los especialistas observaron hacia dónde dirigían su atención. En numerosas ocasiones, los felinos miraban directamente a la persona y después alternaban la vista entre ella y el recipiente con comida. Este comportamiento sugiere que sus vocalizaciones tenían un destinatario concreto y no eran simples expresiones de frustración.

¿Los gatos saben que sus dueños pueden solucionar sus problemas?

Los investigadores consideran que estos resultados respaldan la función comunicativa del maullido en las interacciones entre gatos y humanos. En su publicación señalan que la mayoría de las vocalizaciones estuvo dirigida a un receptor específico, una característica compatible con el uso de señales para conseguir una respuesta.

Sin embargo, el experimento no demuestra que los animales comprendan conscientemente que sus propietarios pueden resolver el inconveniente. Tampoco significa que cada maullido constituya una petición deliberada. Los científicos advierten que la muestra fue reducida y que seleccionaron mascotas con antecedentes de vocalizaciones frecuentes ante la comida.