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Ciencia

SpaceX logra capturar por primera vez la etapa superior de la nave espacial Starship que regresó desde la órbita de la Tierra

El éxito de la misión es un avance en el objetivo de construir un sistema de lanzamiento completamente reutilizable.

SpaceX completa la primera captura de una nave espacial. Foto: SpaceX
SpaceX completa la primera captura de una nave espacial. Foto: SpaceX
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SpaceX consiguió por primera vez atrapar la etapa superior de su megacohete Starship después de que completara un viaje de casi un día en el espacio. La nave regresó el sábado de forma controlada a la Tierra y quedó suspendida entre los brazos mecánicos de la torre Mechazilla, en Starbase, Texas, donde fue sujetada antes de tocar el suelo.

El vehículo despegó el viernes a las 4.47 p. m., hora local, desde las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, Texas. Durante su recorrido alcanzó la órbita terrestre y desplegó 26 satélites de la red de internet Starlink. Después de completar 14 vueltas alrededor del planeta, inició el descenso hacia su plataforma de lanzamiento, donde los equipos de la compañía consiguieron ejecutar la captura.

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Starship regresa del espacio y es atrapada por la torre Mechazilla

La recuperación fue posible gracias a los dos enormes brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, conocidos como 'palillos chinos'. Estos sujetaron la nave mientras descendía y permitieron mantenerla suspendida en el aire. La maniobra se realizó después de un recorrido cuidadosamente planificado para evitar riesgos durante el regreso sobre territorio estadounidense.

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El momento en que la nave Starship regresó a la Tierra. Foto: SpaceX

El momento en que la nave Starship regresó a la Tierra. Foto: SpaceX

Antes del aterrizaje, SpaceX había advertido que podía cancelar el intento si detectaba algún problema durante el vuelo. La compañía debía asegurarse de que la nave pudiera regresar de manera controlada, especialmente porque su trayectoria atravesaba zonas de Texas y México.

"Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia", declaró Dan Huot, portavoz de SpaceX, tras el éxito de la operación.

La captura representó un avance importante porque, a diferencia de los propulsores que la compañía ya había recuperado en anteriores pruebas, Starship regresó desde la órbita y tuvo que controlar su descenso antes de alcanzar la torre.

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El propulsor Super Heavy no logró regresar a la plataforma

Aunque SpaceX consiguió recuperar la etapa superior, el vuelo no permitió completar el objetivo inicial de atrapar las dos partes del cohete. El plan contemplaba que el propulsor Super Heavy regresara a la torre aproximadamente seis minutos y medio después del despegue.

Sin embargo, el sistema activó un aborto automático durante el descenso y la compañía tuvo que redirigirlo hacia el golfo de México, donde terminó explotando. Elon Musk explicó posteriormente que el propulsor tenía "un nivel de combustible ligeramente bajo".

Esta fue la decimoquinta prueba de Starship y la primera en la que SpaceX intentó recuperar ambas etapas en un mismo vuelo. La empresa ya había demostrado que podía atrapar el Super Heavy en tres ocasiones anteriores, pero todavía necesita combinar los dos procedimientos.

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La reutilización de Starship y los planes de la NASA para llegar a la Luna

SpaceX busca que sus cohetes puedan utilizarse repetidamente para reducir los costos de los viajes espaciales y aumentar la frecuencia de los lanzamientos. La compañía consiguió avanzar en esa dirección con Falcon 9, cuyo propulsor puede aterrizar y volver a volar.

La recuperación de Starship también es importante para la NASA, que contrató a SpaceX para desarrollar una versión de la nave capaz de transportar astronautas hasta la superficie lunar durante el programa Artemis.

No obstante, todavía existen desafíos técnicos. Entre ellos está resolver la transferencia de combustible en órbita, necesaria para futuras misiones a la Luna y Marte. Además, la empresa debe demostrar que puede recuperar ambas etapas de manera confiable y repetida.

Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, también desarrolla un sistema de aterrizaje lunar para la NASA. Ambas empresas participan en los planes estadounidenses para llevar nuevamente astronautas a la Luna, en un contexto de competencia con China, que pretende realizar un alunizaje tripulado antes de 2030.

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