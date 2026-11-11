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Ciencia

El ave de Sudamérica que superó al cóndor para convertirse en ave nacional: un pequeño pájaro que construye nidos de adobe

Las construcciones con barro y pasto pueden soportar hasta 100 kilos y despiertan el interés de los científicos.

El hornero es el ave nacional de la Argentina desde 1928. Foto: Ecología verde
El hornero es el ave nacional de la Argentina desde 1928. Foto: Ecología verde
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El hornero, un pequeño pájaro de plumaje marrón, consiguió más votos que el cóndor y otras especies emblemáticas en una elección organizada por el diario argentino La Razón en 1928. Casi 40.000 estudiantes de escuelas primarias participaron en aquella convocatoria, cuyo resultado convirtió al ave en un símbolo nacional.

Su nombre científico es Furnarius rufus y sus nidos pueden pesar entre cuatro y cinco kilos, aunque el ave adulta apenas alcanza unos 50 gramos. Estas estructuras, elaboradas con barro, pasto y fibras vegetales, soportan presiones de hasta 100 kilos, según información científica difundida por el CONICET. Casi un siglo después de aquella votación escolar, sus construcciones todavía despiertan el interés de los investigadores, que buscan comprender mejor su arquitectura y los comportamientos asociados a ella.

El hornero pesa unos 54 g y mide 20 cm. Sus pequeñas alas solo le permiten un vuelo escaso y lento. Foto: Aves Pampa

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¿Cómo logró el hornero superar al cóndor en la elección de 1928?

El 22 de marzo de 1928, el diario La Razón publicó una convocatoria para que alumnos de escuelas primarias eligieran el ave que mejor representara a Argentina. Cada participante debía completar un cupón con sus datos y la especie preferida. La iniciativa estableció un único voto por estudiante y excluyó a las aves de corral.

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El hornero además del barro emplean algunas plantas y estiércol de otros animales. Foto: Adobe Stock

El hornero además del barro emplean algunas plantas y estiércol de otros animales. Foto: Adobe Stock

Los resultados aparecieron el 25 de junio de ese año. De los 39.818 sufragios contabilizados, el hornero obtuvo 10.725 y superó al cóndor, que alcanzó 5.803. El tero ocupó el tercer puesto con 4.002 preferencias, mientras que otras especies, como el ñandú, el chajá y el chingolo, también recibieron apoyo.

La elección contó con el respaldo de la Sociedad Ornitológica del Plata, antecesora de Aves Argentinas. Sin embargo, nunca constituyó una declaración oficial del Congreso.

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¿Por qué el hornero se convirtió en un símbolo de Argentina?

A diferencia del cóndor, asociado con la majestuosidad de los Andes, el hornero era un ave familiar para los habitantes de distintas regiones. Su presencia en campos, jardines y caminos facilitó su identificación entre los escolares.

Su comportamiento también contribuyó a esa elección. La pareja participa en la construcción del nido, una característica asociada con el esfuerzo compartido, la perseverancia y la vida familiar. Además, esta especie habita Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.

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¿Cómo construye sus nidos de barro capaces de soportar 100 kilos?

El hornero mezcla barro, pasto y fibras vegetales hasta formar una estructura cerrada, similar a un horno, con una entrada lateral que conduce a la cámara donde permanecen los huevos y los pichones. Ambos integrantes de la pareja pueden completar la obra en aproximadamente una semana, si las condiciones ambientales y los materiales lo permiten.

Entre 2018 y 2019, una iniciativa de ciencia ciudadana reunió observaciones de 12.600 nidos. Los investigadores detectaron una tendencia en la orientación de sus entradas. En 2026, el CONICET difundió Hornero 2.0, un proyecto que estudia cuándo comienza la construcción y qué factores ambientales determinan su duración.

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