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Ciencia

Un huevo de un ave gigante extinta regresará a Nueva Zelanda después de 60 años en EE. UU. y podría revelar secretos de una especie desaparecida

La comunidad Ngāi Tahu supervisará su restauración y decidirá las investigaciones, que incluirán análisis de ADN y estudios de isótopos para explorar su origen y conexión con los humanos.

Su estudio podría aportar valiosa información sobre la especie extinta y su hábitat en Nueva Zelanda.
Su estudio podría aportar valiosa información sobre la especie extinta y su hábitat en Nueva Zelanda.Foto: Magnific
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Un huevo de moa gigante, un ave no voladora que desapareció hace siglos, regresará a Nueva Zelanda después de permanecer durante seis décadas en Estados Unidos. El ejemplar fue hallado en 1966 y permaneció en una colección privada hasta que volvió a aparecer en el mercado de antigüedades.

La empresa biotecnológica Colossal Biosciences adquirió la pieza en junio de 2026 para facilitar su repatriación. Su entrega está prevista para diciembre y podría abrir nuevas oportunidades para investigar la historia de esta especie extinta, así como el entorno en el que vivió.

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Un huevo de moa gigante que podría convertirse en un ejemplar único

El fósil mide aproximadamente 22 centímetros de largo y 17 de ancho, dimensiones que lo convierten en una pieza excepcional. Fue reconstruido a partir de numerosos fragmentos de cáscara, aunque todavía faltan algunas partes para completar su restauración.

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Una vez terminado el proceso, podría convertirse en el noveno huevo de moa casi intacto conocido. En las colecciones públicas existen menos de 40 ejemplares suficientemente completos y solo ocho conservan al menos el 90% de su cáscara, lo que aumenta su valor científico.

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¿Qué secretos podría revelar el huevo sobre el ave extinta?

La pieza será entregada al profesor Te Maire Tau, historiador y líder tribal māori de Canterbury. La comunidad Ngāi Tahu supervisará la reintegración de los fragmentos y decidirá qué investigaciones pueden realizarse sin dañar el fósil.

Entre los análisis posibles figuran estudios de imágenes de alta resolución, extracción de ADN y pruebas de isótopos. Estos procedimientos podrían ayudar a identificar la especie de moa a la que perteneció el huevo y conocer más sobre su procedencia, su hábitat y las comunidades humanas que convivieron con estas aves.

El moa desapareció tras la llegada de los seres humanos a Nueva Zelanda

Los moa eran aves endémicas de Nueva Zelanda que no podían volar y llegaron a alcanzar grandes dimensiones. Los registros científicos reconocen nueve especies distribuidas en seis géneros y tres familias, con diferencias importantes de tamaño entre machos y hembras.

La llegada de los seres humanos al territorio, hace más de 600 años, estuvo vinculada con su desaparición, ocurrida entre 100 y 300 años después. Las investigaciones señalan que la caza intensiva y la recolección de huevos fueron algunas de las principales causas de su extinción.

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