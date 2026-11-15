Un huevo de un ave gigante extinta regresará a Nueva Zelanda después de 60 años en EE. UU. y podría revelar secretos de una especie desaparecida

Su estudio podría aportar valiosa información sobre la especie extinta y su hábitat en Nueva Zelanda.

Su estudio podría aportar valiosa información sobre la especie extinta y su hábitat en Nueva Zelanda. Foto: Magnific

Un huevo de moa gigante, un ave no voladora que desapareció hace siglos, regresará a Nueva Zelanda después de permanecer durante seis décadas en Estados Unidos. El ejemplar fue hallado en 1966 y permaneció en una colección privada hasta que volvió a aparecer en el mercado de antigüedades.

La empresa biotecnológica Colossal Biosciences adquirió la pieza en junio de 2026 para facilitar su repatriación. Su entrega está prevista para diciembre y podría abrir nuevas oportunidades para investigar la historia de esta especie extinta, así como el entorno en el que vivió.

Un huevo de moa gigante que podría convertirse en un ejemplar único

El fósil mide aproximadamente 22 centímetros de largo y 17 de ancho, dimensiones que lo convierten en una pieza excepcional. Fue reconstruido a partir de numerosos fragmentos de cáscara, aunque todavía faltan algunas partes para completar su restauración.

Una vez terminado el proceso, podría convertirse en el noveno huevo de moa casi intacto conocido. En las colecciones públicas existen menos de 40 ejemplares suficientemente completos y solo ocho conservan al menos el 90% de su cáscara, lo que aumenta su valor científico.

¿Qué secretos podría revelar el huevo sobre el ave extinta?

La pieza será entregada al profesor Te Maire Tau, historiador y líder tribal māori de Canterbury. La comunidad Ngāi Tahu supervisará la reintegración de los fragmentos y decidirá qué investigaciones pueden realizarse sin dañar el fósil.

Entre los análisis posibles figuran estudios de imágenes de alta resolución, extracción de ADN y pruebas de isótopos. Estos procedimientos podrían ayudar a identificar la especie de moa a la que perteneció el huevo y conocer más sobre su procedencia, su hábitat y las comunidades humanas que convivieron con estas aves.

El moa desapareció tras la llegada de los seres humanos a Nueva Zelanda

Los moa eran aves endémicas de Nueva Zelanda que no podían volar y llegaron a alcanzar grandes dimensiones. Los registros científicos reconocen nueve especies distribuidas en seis géneros y tres familias, con diferencias importantes de tamaño entre machos y hembras.

La llegada de los seres humanos al territorio, hace más de 600 años, estuvo vinculada con su desaparición, ocurrida entre 100 y 300 años después. Las investigaciones señalan que la caza intensiva y la recolección de huevos fueron algunas de las principales causas de su extinción.