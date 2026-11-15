De vuelta en el lago Ness tras casi 500 años: Escocia reintroduce castores desde su último registro en 1527 para restaurar el ecosistema Estos mamíferos son esenciales para la restauración de humedales y la mejora de la calidad del agua.

Escocia prepara el regreso de los castores a la cuenca del río Ness, cerca del famoso lago Ness, casi cinco siglos después de su desaparición del territorio. El 30 de octubre de 2026, NatureScot, la agencia escocesa de conservación de la naturaleza, concedió una licencia a las organizaciones Trees for Life y Beaver Trust para trasladar y liberar hasta 15 familias de estos mamíferos en la región. Los primeros ejemplares podrían llegar desde noviembre de este año, tras superar una serie de controles sanitarios.

El proyecto tendrá una duración de tres años y busca establecer una población saludable y autosuficiente. La iniciativa también pretende recuperar el equilibrio ecológico de los ríos y humedales mediante el retorno de una especie que desempeña un papel importante en la transformación de los hábitats naturales. Los animales procederán de otras zonas de Escocia, donde sus actividades generan conflictos con las tierras agrícolas.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

¿Por qué desaparecieron los castores de Escocia?

Los castores formaban parte de la fauna nativa escocesa, pero la explotación humana redujo progresivamente sus poblaciones hasta provocar su desaparición hace aproximadamente 500 años. Su espeso pelaje impermeable tenía una gran demanda en Europa, especialmente para la fabricación de sombreros de fieltro, una prenda que alcanzó popularidad y convirtió su caza en un negocio rentable.

La piel no fue el único motivo de su persecución. También aprovechaban su carne como alimento y extraían el castóreo, una secreción de sus glándulas odoríferas que adquirió valor en la industria del perfume y en la medicina tradicional. A esta presión se sumaron los conflictos con las actividades agrícolas, pues las presas que construyen podían provocar inundaciones en terrenos de cultivo e interferir con las labores del campo.

Una referencia histórica de su presencia aparece en History and Chronicles of Scotland, obra de Hector Boece traducida por John Bellenden. Alrededor de 1526-1527, el autor mencionó a los castores entre los animales más destacados de la fauna de la región. Este registro constituye una referencia de su presencia en Escocia antes de su desaparición.

El plan para el retorno de castores después de 500 años

La nueva iniciativa, denominada Ness Beaver Project, permitirá trasladar hasta 15 familias desde otras partes de Escocia hacia la cuenca del río Ness. Trees for Life y Beaver Trust estarán a cargo de las operaciones, bajo la autorización de NatureScot.

Antes de su liberación, los ejemplares pasarán por evaluaciones sanitarias para determinar si reúnen las condiciones necesarias para el traslado. El programa contempla un periodo de tres años con el propósito de consolidar una población capaz de mantenerse por sí misma en este entorno.

Esta no será la primera experiencia de recuperación de la especie en el país. En 2009, Escocia puso en marcha su reintroducción oficial mediante el Scottish Beaver Trial, un programa desarrollado en Knapdale, Argyll. La nueva propuesta ampliará su presencia hacia otra zona de su antiguo territorio natural.

¿Cómo ayudarán los castores a restaurar el ecosistema?

Los castores son conocidos como ingenieros de los ecosistemas por su capacidad para modificar los paisajes. Construyen presas con ramas, troncos y barro que ralentizan el curso del agua y favorecen la formación de estanques y humedales. Estos espacios ofrecen refugio y lugares de reproducción para distintas especies, entre ellas peces, anfibios, insectos y aves.

Además, los humedales pueden almacenar agua durante las temporadas secas y disminuir el impacto de las inundaciones al reducir la velocidad de las corrientes. También contribuyen a mejorar la calidad del agua mediante la retención de sedimentos.

Sin embargo, estas modificaciones del entorno pueden ocasionar dificultades para las comunidades agrícolas y afectar terrenos e infraestructuras cercanas. Por ese motivo, el seguimiento y la gestión de sus poblaciones serán aspectos importantes del proyecto.