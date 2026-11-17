'La emperatriz divorciada', capítulos 7 y 8: ¿cuándo y a qué hora se estrenan en Disney Plus? El k-drama 'La emperatriz divorciada' alcanza una etapa crucial con el estreno de sus capítulos 7 y 8, rumbo a la recta final. Los episodios estarán disponibles simultáneamente en todo el mundo.

El k-drama ‘La emperatriz divorciada’ ha entrado en una etapa decisiva. Luego de dos semanas de emisión, la producción coreana protagonizada por Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk y Lee Se Youn ha elevado las apuestas con revelaciones que amenazan el equilibrio político y sentimental de sus protagonistas.

La historia protagonizada por Navier, Sovieshu, Rashta y Heinrey consolida su posición entre los títulos asiáticos más comentados del momento. Ahora, los seguidores de la serie de Disney Plus esperan el estreno de los capítulos 7 y 8, episodios que prometen nuevas intrigas dentro del palacio y consecuencias para los personajes principales.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 7 y 8 ‘La emperatriz divorciada’ y dónde ver la serie?

Siguiendo el calendario oficial de emisión, los capítulos 7 y 8 de ‘La emperatriz divorciada’ llegarán este miércoles 18 de noviembre de 2026. Con este lanzamiento, la ficción se acerca a su recta final, ya que el desenlace de la temporada está previsto para la semana siguiente, con un total de 10 episodios.

Para el público internacional, el k-drama forma parte del catálogo de Disney+, mientras que en Estados Unidos la distribución corresponde a Hulu. Los suscriptores de ambas plataformas podrán acceder a los capítulos apenas se habiliten en sus respectivos territorios.

Horarios de estreno de ‘La emperatriz divorciada’ y lo que pasó en el episodio anterior

La serie coreana mantiene el mismo esquema de lanzamiento simultáneo que ha acompañado a sus episodios anteriores. Dependiendo del país, los espectadores deberán conectarse durante la madrugada o en horas de la mañana para ver los nuevos capítulos.

Horarios de estreno de los capítulos 7 y 8 de ‘La emperatriz divorciada’:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 3.00 a. m.

México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica: 2.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4.00 a. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.00 a. m.

Estados Unidos: 12.00 a. m. (PT) y 3.00 a. m. (ET).

España: 9.00 a. m.

Alerta de spoilers. En el episodio más reciente, Navier aceptó celebrar su cumpleaños junto a Sovieshu en la villa imperial, hecho que sugirió una posible reconciliación entre ambos. Sin embargo, el momento terminó de forma abrupta cuando el emperador mencionó a Rashta durante un instante íntimo, lo que provocó la indignación de la emperatriz. Paralelamente, el vizconde Lotteshu reapareció para recordarle a Rashta aspectos ocultos de su pasado, mientras que una evaluación médica confirmó su embarazo. Los próximos capítulos desarrollarán las consecuencias de esa noticia, además del progresivo acercamiento entre Navier y Heinrey.