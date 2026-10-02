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Indonesia está construyendo una escuela con residuos de plástico: pisos, techos tuberías y otras estructuras usarán el material reciclado

Este proyecto busca dar vida a plásticos de bajo valor comercial que, en lugar de acumularse en vertederos, se convierten en útiles componentes para el sistema educativo.

Indonesia aprovecha los residuos plásticos para construir una escuela. Foto: Barito Pacific
Indonesia aprovecha los residuos plásticos para construir una escuela. Foto: Barito Pacific
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Indonesia impulsa un proyecto que busca convertir residuos plásticos de poco valor comercial en infraestructura educativa. La Fundación Bakti Barito inició el pasado junio la construcción de la nueva sede de la escuela SDN 3 Sukanegla, en la regencia de Garut, con un objetivo concreto: aprovechar unas 15 toneladas de plástico residual para crear dos aulas y dos unidades de baños.

Según la fundación, los residuos plásticos también formarán parte de los paneles del piso, cielos rasos, techos, tuberías, marcos de ventanas y marcos de puertas. La obra debía concluir en pocas semanas y su inauguración estaba prevista para julio de 2026, al inicio del nuevo año académico.

Cómo Indonesia está construyendo una escuela a partir de residuos plásticos

Bakti Barito, brazo filantrópico de Barito Pacific Group, plantea una alternativa para residuos que suelen quedar fuera de los circuitos comerciales de reciclaje. El proyecto utiliza plástico residual como materia prima para distintos componentes de la infraestructura, desde elementos destinados a las aulas hasta partes de los servicios sanitarios.

La iniciativa busca dar un nuevo uso a cerca de 15 toneladas de desechos que, de otro modo, pueden terminar acumulados en vertederos. La fundación considera que esta transformación puede aportar una solución dentro de la economía circular y, al mismo tiempo, generar espacios educativos para los estudiantes de SDN 3 Sukanegla.

Fifi Pangestu, directora ejecutiva de Bakti Barito, destacó que las innovaciones ambientales deben producir beneficios concretos para las comunidades. Durante la presentación del proyecto, valoró el respaldo del Gobierno de la Regencia de Garut y señaló: "El cambio puede ocurrir cuando los ciudadanos, los innovadores, los gobiernos y el sector privado caminan juntos".

¿A qué tipo de residuos plásticos se dirige la iniciativa?

El programa apunta principalmente a plásticos residuales de bajo valor, como las envolturas de fideos instantáneos y los sachets. Según Bakti Barito, estos materiales no tienen valor económico en el mercado de reciclaje, por lo que suelen quedar fuera de la recolección de recicladores y trabajadores del sector informal.

La fundación diferencia estos desechos de materiales como el PET, utilizado en botellas de bebidas; el PP, presente en numerosos envases de alimentos y bebidas; y el HDPE, común en botellas de champú y bidones. Su propuesta pretende aprovechar aquellos residuos que carecen de una salida comercial y reducir su acumulación en el ambiente.

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