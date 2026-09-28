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Ciencia

Parecía un viejo tronco encontrado en un arroyo de Texas, pero los científicos descubrieron que era un raro colmillo de mamut

Los científicos especulan que el colmillo podría pertenecer a un mamut colombino, una especie que sobrevivió en Norteamérica hasta hace unos 11.700 años.

Un cazador en el oeste de Texas descubre un objeto en un arroyo que resultó ser un colmillo de mamut, un hallazgo raro en la región.
Un cazador en el oeste de Texas descubre un objeto en un arroyo que resultó ser un colmillo de mamut, un hallazgo raro en la región. | Foto: Devin Pettigrew/CBBS
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Mientras cazaba ciervos en el oeste de Texas, un hombre encontró un extraño objeto en el lecho de un pequeño arroyo. A primera vista, parecía un viejo tronco cortado, pero el cazador sospechó que podía tratarse de un fósil y decidió fotografiarlo.

La imagen llegó hasta investigadores del Centro de Estudios Big Bend, quienes viajaron hasta el lugar para examinar el objeto. Tras analizarlo, confirmaron que no era madera, sino el colmillo de un mamut, un hallazgo especialmente poco común en esta región de la Estrella Solitaria.

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Un extraño objeto que terminó revelando un fósil de la Era de Hielo

Will Juett, administrador del O2 Ranch, fue una de las primeras personas en conocer el hallazgo. Aunque inicialmente pensó que se trataba de un viejo tronco, decidió contactar con especialistas para determinar qué había encontrado realmente el cazador.

Un equipo integrado por arqueólogos, antropólogos e investigadores examinó el ejemplar y rápidamente confirmó su origen. El colmillo estaba aislado y no se encontraron otros restos del mamut en los alrededores del arroyo.

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El colmillo podría pertenecer a un mamut colombino

Los científicos trasladaron cuidadosamente el fósil después de envolverlo en arpillera cubierta con yeso y construir un soporte especial. Ahora realizarán una datación por radiocarbono para determinar cuándo vivió el animal y conocer con mayor precisión su antigüedad.

Aunque todavía no se ha confirmado la especie, el colmillo podría haber pertenecido a un mamut colombino. Estos enormes animales habitaron Norteamérica, incluido Texas, y desaparecieron hace aproximadamente 11.700 años junto con buena parte de la megafauna de la Era de Hielo.

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