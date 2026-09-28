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Bitel lidera ranking 5G de OSIPTEL en agosto

La operadora alcanzó el primer lugar a nivel nacional con 61.98%, superando a las demás empresas. Además, lideró la velocidad de descarga 5G en 14 departamentos del país.

La operadora destacó en 14 departamentos del Perú, registrando la mayor velocidad de descarga 5G. Foto: difusión.
La operadora destacó en 14 departamentos del Perú, registrando la mayor velocidad de descarga 5G. Foto: difusión.
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Bitel alcanzó el primer lugar del ranking de indicadores 5G de OSIPTEL correspondiente a agosto de 2026, con un resultado de 61.98%, superando al resto de empresas y posicionándose como el operador con el mejor desempeño general en la medición disponible en la plataforma “Checa tu Internet Móvil”.

Este resultado marca un cambio en el liderazgo del ranking, luego de que Movistar encabezara la medición durante los meses anteriores. La evaluación considera indicadores como velocidad de descarga y subida, cobertura, latencia y pérdida de paquetes, lo que permite comparar de manera integral el desempeño de las redes móviles.

Bitel lidera la velocidad de descarga 5G en 14 departamentos

El desempeño de la operadora también destacó a nivel regional. Durante agosto, Bitel registró la mayor velocidad de descarga 5G en 14 departamentos del Perú.

Entre los resultados más destacados se encuentran Apurímac, con 24.17 Mbps; Tacna, con 23.90 Mbps; Huánuco, con 22.51 Mbps; Junín, con 21.38 Mbps; Cajamarca, con 21.09 Mbps; y Piura, con 21.02 Mbps.

Bitel también lideró este indicador en Amazonas, Arequipa, Ica, La Libertad, Moquegua, Puno, Tumbes y Ucayali, mostrando un desempeño destacado en distintas regiones de la costa, sierra y selva.

Además, Bitel registró la menor latencia 5G entre los cuatro operadores evaluados, con 42.01 milisegundos, indicador asociado a una respuesta más rápida de la red y relevante para experiencias como videollamadas, videojuegos en línea y navegación en tiempo real.

“Alcanzar el primer lugar en este ranking representa un avance importante para Bitel y refleja el trabajo que venimos realizando para fortalecer nuestra infraestructura y ofrecer una mejor experiencia de conectividad. Nuestro objetivo es continuar expandiendo las posibilidades del 5G y hacer que esta tecnología sea accesible para cada vez más peruanos”, señaló Pham Anh Duc, CEO de Bitel.

Con estos resultados, Bitel fortalece su posición en el desarrollo del 5G en el Perú, no solo por alcanzar el primer lugar a nivel nacional, sino también por su desempeño en velocidad de descarga en diferentes departamentos del país.

Fuente: Checa tu Internet Móvil – OSIPTEL. Datos correspondientes a agosto de 2026.

[PUBLIRREPORTAJE]

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