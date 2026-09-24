Biólogos descubren dos nuevos caracoles diminutos con conchas que se cierran como puertas

Dos especies de caracoles terrestres desconocidas hasta ahora para la ciencia fueron identificadas en las montañas de Montenegro. Bautizadas como Cochlostoma komarnica y Cochlostoma dobrido, ambas apenas alcanzan unos 6 milímetros de longitud y poseen una peculiar estructura que les permite sellar la entrada de su concha como si cerraran una puerta.

Los ejemplares aparecieron durante expediciones efectuadas entre 2018 y 2025 en el Parque Nacional Durmitor y el cañón de Komarnica, dos zonas montañosas de los Balcanes, según el estudio publicado en 'Biodiversity Data Journal'.

Los caracoles poseen una particular 'puerta' en sus conchas

Los nuevos integrantes del género Cochlostoma presentan pequeñas conchas de forma cónica y habitan sobre rocas calizas, donde consumen algas y líquenes. Una de sus características más llamativas se encuentra en sus ojos: a diferencia de muchos caracoles terrestres, estos se ubican a los lados de la cabeza y no en los extremos de tentáculos oculares.

Otro rasgo distintivo es un disco circular asociado a la parte posterior del pie. Cuando el animal se repliega dentro de su concha, esta estructura sella la abertura y funciona de manera semejante a una puerta. Los científicos aún no han asignado nombres comunes en inglés a ninguna de las dos especies.

La denominación también refleja su procedencia. Cochlostoma dobrido debe su nombre a la meseta de Dobri Do, situada entre las cumbres del Parque Nacional Durmitor. Cochlostoma komarnica, por su parte, hace referencia al cañón de Komarnica, ubicado al sur de esa área protegida.

El hallazgo revela la biodiversidad amenazada del cañón de Komarnica

El descubrimiento adquiere especial relevancia por los planes para construir una presa hidroeléctrica y un embalse en Komarnica. Jovana Đokić, bióloga de la Montenegrin Ecologists Society (MES) y autora del estudio, advirtió que esta intervención podría afectar un territorio cuya diversidad biológica todavía permanece poco estudiada.

“Es aún más preocupante que se pretenda inundar el cañón de Komarnica con una presa hidroeléctrica y un embalse. Esto destruirá este cañón de río salvaje y toda su biodiversidad, incluidas muchas especies aún desconocidas para la ciencia”, declaró Đokić.

La organización impulsa estudios para documentar la fauna de la zona y sustentar científicamente su protección. Además, propone incorporar el cañón de Komarnica al sitio de Patrimonio Mundial de Durmitor y solicita que el proyecto hidroeléctrico sea abandonado.