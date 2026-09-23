Una autopista hacia la Edad de Piedra: excavaciones en República Checa revelan viviendas de 7.000 años de antigüedad

Una futura autopista revela los contornos de viviendas construidas en el neolítico. Foto: Centro Arqueológico de Olomouc

Una futura autopista revela los contornos de viviendas construidas en el neolítico. Foto: Centro Arqueológico de Olomouc

La construcción de una futura autopista en República Checa permitió descubrir las huellas de comunidades que ocuparon la región hace unos 7.000 años. En el trazado de la D55, entre las localidades de Kokory y Přerov, los arqueólogos localizaron restos de unas 16 viviendas largas de madera, algunas con una extensión de hasta 36 metros.

Las evidencias muestran asentamientos desde el Neolíticohasta la Edad Media. En menos de siete kilómetros, el equipo documentó 1.879 estructuras asociadas con actividad humana y 65 tumbas. Además, confirmó la existencia de 12 sitios arqueológicos conocidos y detectó otro que hasta ahora no figuraba en los registros, según un comunicado del Centro Arqueológico de Olomouc.

Vista aérea de las excavaciones arqueológicas a lo largo de la futura autopista D55 en la República Checa. Foto: Centro Arqueológico de Olomouc

¿Qué encontraron los arqueólogos bajo la futura autopista?

La mayor concentración apareció en el sector de Kokory–Podsedky, donde los especialistas examinaron 974 estructuras. Cerca de Kokory y Rokytnice también identificaron las huellas de grandes viviendas vinculadas con la cultura de la cerámica de bandas, cuyos integrantes formaron parte de las primeras comunidades agrícolas de la región.

Vasijas y fragmentos de cerámica hallados durante la investigación arqueológica. Foto: Centro Arqueológico de Olomouc

Aunque las paredes de madera desaparecieron con el paso de los milenios, el terreno conservó las marcas de las construcciones. Los investigadores también hallaron pozos de almacenamiento, hornos y otros vestigios relacionados con la vida cotidiana. Estos elementos permiten conocer mejor cómo se organizaron los asentamientos de las primeras sociedades agrícolas de la región.

"Esta investigación confirmó que el paisaje entre Kokory y Přerov estuvo habitado durante un largo periodo", señaló el arqueólogo Marek Kalábek, responsable de la excavación.

La intervención arqueológica también reveló enterramientos de los primeros momentos de la Edad del Bronce y 18 tumbas de cremación correspondientes a una etapa posterior. Entre los objetos recuperados figuran adornos de cobre, cuentas de hueso, puntas de flecha de sílex, piezas de cerámica, agujas y brazaletes de bronce. Cerca de Dluhonice apareció además un sitio desconocido con una tumba de la cultura de la cerámica cordada, que contenía vasijas, un adorno de cobre y una herramienta de piedra.

¿Qué ocurrirá con el hallazgo?

Los trabajos arqueológicos comenzaron en septiembre de 2025 y terminaron el 29 de julio de 2026, antes del avance de las obras. Sin embargo, el estudio del material apenas comienza. Los especialistas limpiarán, conservarán y documentarán cada pieza antes de someterla a un análisis detallado.

Después, los materiales pasarán al Museo Regional de Olomouc. Su investigación podrá aportar nuevos datos sobre la evolución de los asentamientos y las prácticas funerarias de las comunidades que ocuparon este territorio durante distintos periodos de la prehistoria.