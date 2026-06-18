Arqueólogos descubren un prototipo de Stonehenge de 5.000 años de antigüedad y a pocos kilómetros del monumento

Reconstrucción de las celebraciones del solsticio de verano tal como podrían haber sido hace 5.000 años. Foto: Wessex Archaeology

Reconstrucción de las celebraciones del solsticio de verano tal como podrían haber sido hace 5.000 años. Foto: Wessex Archaeology

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los arqueólogos descubrieron una estructura de 5.000 años de antigüedad que se cree que se utilizó como un prototipo de Stonehenge. El hallazgo se realizó en una zona situada a cinco kilómetros del famoso círculo de piedras de Wiltshire, Inglaterra.

El yacimiento es anterior al monumento principal en unos 500 años y constituye la alineación más antigua conocida con el solsticio en el amplio paisaje arqueológico. El equipo de Wessex Archaeology, encabezado por Phil Harding, arqueólogo del programa de televisión 'Time Team', estuvo a cargo de las excavaciones.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

¿Cómo estaba construida la enigmática estructura cerca de Stonehenge?

Los equipos descubrieron 48 fosas, cuya antigüedad se determinó mediante datación por radiocarbono en torno al año 2950 a. C., dentro de un área de 13 hectáreas (32 acres). En estos pozos hallaron evidencias de una estructura que originalmente habría estado formada por dos postes de madera separados por 120 metros.

En el yacimiento también se encontró un cuchillo de sílex con forma de disco. Foto: Wessex Archaeology

En lugar de escombros, los arqueólogos descubrieron que los pozos estaban llenos de tiza, que en su momento habría servido de soporte para los postes. Según los expertos, estas estructuras estaban alineadas para apuntar directamente al sol durante el amanecer del solsticio de verano y hacia el ocaso en el solsticio de invierno.

¿Qué otros objetos se descubrieron en el yacimiento arqueológico?

También se hallaron cerámica, huesos de animales, sílex trabajado y carbón vegetal, lo que sugiere que un gran número de personas se reunió durante un período relativamente corto para celebrar rituales vinculados al sol.

Uno de los pozos, que se cree que pudo haber sido un punto de observación para el solsticio, contenía un cuchillo muy raro con forma de disco que fue colocado allí deliberadamente, posiblemente como una referencia simbólica al disco solar, según los expertos.

Un gran hallazgo a poco de iniciar el solsticio

Phil Harding comentó que le había impresionado la magnitud de los hoyos para postes, lo que lo llevó a preguntarse para qué servían antes de relacionarlos y darse cuenta de su alineación.

"Oportunidades como esta solo se presentan una vez en la vida. Probablemente me encuentre cerca del final de mi carrera, pero gracias a Dios sigo en la arqueología el tiempo suficiente para formar parte de este descubrimiento. Sin duda, es el momento culminante de mi carrera profesional", dijo el arqueólogo.

El terreno ahora alberga viviendas del Ministerio de Defensa y no es accesible al público. Harding señaló que uno de los pozos probablemente se encuentre ahora "debajo del salón de alguien", aunque otro está en una zona recreativa abierta y todavía es visible. "Dentro de unos días, Stonehenge estará lleno de gente celebrando el solsticio de verano”, añadió.