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Sociedad

Niño Costero altera la primavera 2026: Senamhi revela si octubre tendrá días calurosos o lluvias

El subdirector del Senamhi, Yury Escajadillo, aseguró que actualmente se registran temperaturas de verano en Lima. En esta nota, explica si estos registros se mantendrían y si se presentarían algunas precipitaciones.

Senamhi revela las condiciones del tiempo para octubre
Senamhi revela las condiciones del tiempo para octubreFoto: Andina / Difusión
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La primavera en el Perú ya empezó oficialmente, pero las condiciones del tiempo podrían verse alteradas por la continuidad de El Niño Costero. Hasta el momento, el fenómeno se ha manifestado principalmente elevando las temperaturas y opacando el invierno, una situación que despierta dudas sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses.

Ante la cercanía del inicio de octubre, surge la pregunta de si las características del tiempo serán diferentes o permanecerán con registros altos o episodios de lluvia. Frente a ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se pronunció para explicar las condiciones que podrían presentarse a lo largo del mes morado.

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Senamhi revela las condiciones del tiempo para octubre en Perú

El ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, señaló que actualmente no se está viendo temperaturas propias de una estación de primavera, sino de verano. Este jueves, anotó, las temperaturas alcanzaron 26 °C o 27 °C en Lima este (La Molina, Ate, Chosica) y hasta 29 °C en Carabayllo, lo que demuestra que “estamos muy por encima” de los valores habituales de la estación.

En ese sentido, afirmó que lo más probable es que a lo largo de octubre se mantenga ese rango de temperaturas, con la proyección de que el calor se acentúe conforme nos acercamos a diciembre. "Hará calor en octubre, más aún si tenemos días despejados desde muy temprano. Si el mar está caliente por el Niño Costero, nosotros también sentimos temperaturas cálidas", indicó a la Agencia Andina.

¿Se presentarán lloviznas durante octubre?

Sobre la posibilidad de que ocurran precipitaciones en el mes entrante, Escajadillo aseguró que podrían haber lloviznas eventuales y no lluvias durante octubre. El primer evento suele producir gotas más finas y ligeras que la lluvia, y el término eventual hace referencia a la baja frecuencia con la que ocurriría el fenómeno.

“Podrían haber lloviznas por los vientos favorables del sur, que tienen aire frío. Ello, sumado al agua caliente frente al mar y a la humedad, podrían generar lloviznas, no lo descartamos”, indicó el experto, quien recordó que la temporada de lluvias en Lima suele iniciar en diciembre y podría prolongarse incluso después de ese mes de forma episódica.

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