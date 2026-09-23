Salitral: 17 estudiantes participaron en la estrategia “Ruta de Flagrancia”

Un grupo de 17 estudiantes de la Institución Educativa San Benito de Palermo de Salitral participó en la estrategia “Ruta de Flagrancia”, iniciativa impulsada por el Poder Judicial que busca fortalecer el conocimiento y la sensibilización de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia penal frente a la comisión de delitos flagrantes.

La jornada se inició con la recepción de los estudiantes a cargo del administrador de la Unidad de Flagrancia, Lic. Percy Gonzaga Correa, y continuó con la escenificación de un caso de conducción en estado de ebriedad donde los estudiantes pudieron conocer de manera directa el trabajo articulado que realizan el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Defensa Pública en la atención de casos de flagrancia.

Asimismo, se contó con la participación de la jueza coordinadora de la Unidad de Flagrancia, Dra. María Jacinto Atoche, quien tuvo a su cargo la simulación de la audiencia correspondiente al caso representado, explicando a los estudiantes el desarrollo de las actuaciones judiciales y el rol de los diferentes actores del sistema de justicia.

La actividad se desarrolló en coordinación con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Salitral, y contó además con la participación del subgerente de Seguridad Ciudadana, Víctor Manuel Villarreal Olaya y el secretario técnico de Seguridad Ciudadana, Antony Alberto Ramírez Ortega.