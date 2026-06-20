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Ciencia

El mar se calienta y cambia el clima en España: científicos detectan señales claras en el Atlántico y el Mediterráneo

Investigaciones recientes indican que el Mediterráneo y el Atlántico Norte presentan anomalías térmicas que elevan la humedad.

El aumento constante de la temperatura de las aguas alrededor de la península ibérica impacta en el clima de España, generando episodios meteorológicos extremos y afectando la dinámica atmosférica.
El aumento constante de la temperatura de las aguas alrededor de la península ibérica impacta en el clima de España, generando episodios meteorológicos extremos y afectando la dinámica atmosférica. | Ilustración con IA/ChatGPT
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El incremento térmico continuo de las masas de agua que circundan la península ibérica constituye un factor crucial en la evolución climática reciente de España. Investigaciones científicas en ScienceDirect señalan que el Mediterráneo y el Atlántico Norte registran anomalías persistentes, las cuales alteran la dinámica atmosférica regional y propician episodios meteorológicos extremos.

Esta acumulación de energía marina influye directamente en la circulación del aire y la humedad disponible. Como destaca la literatura especializada, los océanos absorben más del 90% del exceso de calor generado por el calentamiento global, una realidad fundamental para la regulación del clima europeo.

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¿Qué señales alertan sobre el calentamiento marino y su impacto en España?

El incremento de la temperatura superficial del mar (TSM) surge por la acumulación de gases de efecto invernadero que transfieren calor al océano. Investigaciones publicadas en Frontiers in Marine Science confirman que el Mediterráneo experimenta un calentamiento sostenido, lo cual desencadena olas térmicas acuáticas cada vez más frecuentes y prolongadas en las últimas décadas.

En dicha cuenca, los indicios más evidentes muestran anomalías de hasta 2–4 °C por encima del promedio habitual. Científicos advierten que este fenómeno eleva la evaporación y la humedad atmosférica, una combinación que alimenta sistemas convectivos capaces de generar precipitaciones extremas en la costa peninsular.

Por su parte, el Atlántico Norte exhibe un patrón similar de afectación térmica, aunque con variabilidad espacial. Los análisis climáticos detallan que esta masa hídrica aporta mayor vapor de agua al aire e influye en la persistencia de bloqueos atmosféricos o borrascas severas sobre Europa occidental, con lo que altera el régimen de lluvias torrenciales.

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¿Cómo influye el calentamiento marino en las DANAs y lluvias extremas?

El estudio revela que la conexión entre el calentamiento oceánico y la intensificación de fenómenos meteorológicos localizados resulta crucial. Durante el episodio registrado en Valencia en octubre del 2024, la coincidencia de un mar Mediterráneo anómalamente caliente con un Atlántico Norte con alta temperatura elevó la humedad disponible; este factor incrementó la inestabilidad en la atmósfera y desató precipitaciones torrenciales.

Las simulaciones numéricas de la investigación demuestran que las lluvias registradas en ese episodio habrían sido hasta un 40% menores si no existieran las anomalías térmicas del mar en ambas regiones. El análisis detalla que la cuenca mediterránea dominó la inestabilidad en la superficie, mientras que el sector atlántico aportó principalmente al flujo húmedo en las capas medias atmosféricas.

Por último, los expertos sostienen que estas dinámicas interactúan de forma directa con la circulación global del planeta. El calentamiento de las aguas refuerza configuraciones como las DANAs ('gotas frías'), las cuales producen aguaceros severos al entrar en contacto con aire gélido en altura. Debido a esto, los autores advierten que el continuo incremento térmico oceánico aumentará la frecuencia de estos eventos en el litoral mediterráneo español.

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