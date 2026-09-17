Un investigador descubrió un fragmento de la "Odisea" en la biblioteca de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Foto: Universidad de Utrecht

Un investigador descubrió un fragmento de la "Odisea" en la biblioteca de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Foto: Universidad de Utrecht

Un pequeño fragmento de pergamino con versos de La Odisea, la célebre epopeya atribuida a Homero, permaneció durante siglos entre antiguos manuscritos hasta que un investigador lo reconoció en una colección de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos. La pieza, de apenas 6,6 por 7,7 centímetros, tiene unos 1.700 años y corresponde a una copia elaborada en Egipto alrededor del año 300 d. C.

El hallazgo estuvo a cargo de Mark de Kreij, especialista en literatura griega y profesor de la Universidad Radboud. El investigador examinaba textos egipcios y manuscritos cristianos antiguos adquiridos por Utrecht a mediados del siglo XX cuando identificó palabras que reconoció de la obra de Homero. El fragmento pertenece al libro XII de La Odisea y conserva un episodio relacionado con el ganado sagrado de Helios, el dios del Sol.

Un fragmento de la Odisea oculto durante siglos en una colección de manuscritos

La pieza habría formado parte de un pequeño códice de pergamino, similar a una edición de bolsillo de la epopeya, que circuló en Egipto durante la Antigüedad tardía. Según la Universidad de Utrecht, existen apenas unos 30 fragmentos comparables en el mundo. Su reducido tamaño, las manchas de humedad y la decoloración evidencian el paso del tiempo, aunque ambas caras todavía conservan escritura.

De Kreij descubrió la pieza en 2024, pero la Universidad de Utrecht comunicó el hallazgo en septiembre de 2026. El origen exacto del fragmento dentro de la colección todavía no está claro. El investigador considera posible que su conservación se deba a su ubicación en la parte central del códice, protegida por otras páginas. "Todos los que aprenden griego estudian a Homero", explicó De Kreij a medios neerlandeses.

¿Qué cuenta el fragmento de la Odisea encontrado en los Países Bajos?

Los versos corresponden al episodio posterior al paso de Odiseo y sus hombres por Escila y Caribdis. Antes de llegar a la isla de Trinacia, la diosa Circe había advertido al héroe que evitara ese lugar, donde se encontraba el ganado sagrado de Helios.

Tras varias semanas de tormentas, las provisiones de la tripulación se agotaron. Euríloco, compañero de Odiseo, convenció a los marineros para sacrificar algunos animales pese a la prohibición. Helios pidió entonces castigo a los dioses y Zeus destruyó la embarcación. Solo Odiseo sobrevivió.

El fragmento conserva así una escena clave de la epopeya, compuesta varios siglos antes, entre finales del siglo VIII y comienzos del VII a. C. Su identificación aporta una nueva pieza para estudiar cómo circuló la obra de Homero en el Egipto romano.