Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOMinistro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por la inseguridad
EN VIVO

¿Qué pasó en el Liceo Naval? 10 escolares intervenidos por presunta agresión sexual | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Ciencia

Un fragmento de “La Odisea” de 1.700 años de antigüedad fue descubierto entre las páginas de un libro de biblioteca en Países Bajos

Un experto en literatura griega antigua identificó la pieza entre una colección de manuscritos en la biblioteca de una universidad holandesa.

Un investigador descubrió un fragmento de la "Odisea" en la biblioteca de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Foto: Universidad de Utrecht
Un investigador descubrió un fragmento de la "Odisea" en la biblioteca de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Foto: Universidad de Utrecht
google iconLa República en Google

Un pequeño fragmento de pergamino con versos de La Odisea, la célebre epopeya atribuida a Homero, permaneció durante siglos entre antiguos manuscritos hasta que un investigador lo reconoció en una colección de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos. La pieza, de apenas 6,6 por 7,7 centímetros, tiene unos 1.700 años y corresponde a una copia elaborada en Egipto alrededor del año 300 d. C.

El hallazgo estuvo a cargo de Mark de Kreij, especialista en literatura griega y profesor de la Universidad Radboud. El investigador examinaba textos egipcios y manuscritos cristianos antiguos adquiridos por Utrecht a mediados del siglo XX cuando identificó palabras que reconoció de la obra de Homero. El fragmento pertenece al libro XII de La Odisea y conserva un episodio relacionado con el ganado sagrado de Helios, el dios del Sol.

Puedes ver

Científicos descubren que un popular alimento fermentado puede ayudar a eliminar los microplásticos del cuerpo

lr.pe

Un fragmento de la Odisea oculto durante siglos en una colección de manuscritos

La pieza habría formado parte de un pequeño códice de pergamino, similar a una edición de bolsillo de la epopeya, que circuló en Egipto durante la Antigüedad tardía. Según la Universidad de Utrecht, existen apenas unos 30 fragmentos comparables en el mundo. Su reducido tamaño, las manchas de humedad y la decoloración evidencian el paso del tiempo, aunque ambas caras todavía conservan escritura.

De Kreij descubrió la pieza en 2024, pero la Universidad de Utrecht comunicó el hallazgo en septiembre de 2026. El origen exacto del fragmento dentro de la colección todavía no está claro. El investigador considera posible que su conservación se deba a su ubicación en la parte central del códice, protegida por otras páginas. "Todos los que aprenden griego estudian a Homero", explicó De Kreij a medios neerlandeses.

Puedes ver

Un hombre construyó su propia hidroeléctrica y logra generar 220 voltios para su casa utilizando solo agua de un río

lr.pe

¿Qué cuenta el fragmento de la Odisea encontrado en los Países Bajos?

Los versos corresponden al episodio posterior al paso de Odiseo y sus hombres por Escila y Caribdis. Antes de llegar a la isla de Trinacia, la diosa Circe había advertido al héroe que evitara ese lugar, donde se encontraba el ganado sagrado de Helios.

Tras varias semanas de tormentas, las provisiones de la tripulación se agotaron. Euríloco, compañero de Odiseo, convenció a los marineros para sacrificar algunos animales pese a la prohibición. Helios pidió entonces castigo a los dioses y Zeus destruyó la embarcación. Solo Odiseo sobrevivió.

El fragmento conserva así una escena clave de la epopeya, compuesta varios siglos antes, entre finales del siglo VIII y comienzos del VII a. C. Su identificación aporta una nueva pieza para estudiar cómo circuló la obra de Homero en el Egipto romano.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cubrieron un glaciar de Suiza con lana de oveja y el resultado sorprendió: protegió el hielo tanto como las lonas sintéticas

Fiscalía inicia investigación contra general de la PNP por enviar policías a su casa para realizar labores domésticas

Profesora del Liceo Naval de San Borja asegura que alertó sobre casos de bullying, pero habría recibido represalias: “He hecho muchas denuncias”

Ciencia

Un granjero perdió su martillo en el campo y fue a buscarlo con un detector de metales: en su lugar encontró 15.000 monedas romanas, joyas de oro y vajilla de plata

Una megaerupción volcánica similar al Vesubio sepultó a la ‘Pompeya’ oculta de los Andes

Trasladaron 19 búhos a una planta solar de EE.UU.: un año después, un inesperado renacer en el desierto sorprendió a sus cuidadores

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Joel Calero: "Álbum de familia' cobra una vitalidad particular porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos"

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular