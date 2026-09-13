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El calentamiento global estaría destruyendo un vínculo climático de más de 400 años que unía a dos grandes océanos

Este fenómeno y las emisiones humanas superan ahora la influencia natural del Pacífico sobre el Índico, lo que podría afectar las predicciones climáticas futuras.

El calentamiento global provocado por el ser humano podría estar alterando, de forma sin precedentes, una conexión climática. Foto: Gemini IA
El calentamiento global provocado por el ser humano podría estar alterando, de forma sin precedentes, una conexión climática. Foto: Gemini IA
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Durante siglos, los océanos Índico y Pacífico mantuvieron una estrecha relación climática. Los cambios en el Pacífico solían influir sobre las condiciones del Índico y ayudaban a definir patrones de lluvia, temperatura y circulación atmosférica en buena parte de los trópicos. Sin embargo, esa conexión comenzó a perder fuerza desde la década de 1980 y ahora los científicos consideran que el cambio resulta excepcional.

Un estudio de la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) reconstruyó la relación entre ambos océanos durante los últimos cuatro siglos y halló que las grandes erupciones volcánicas podían alterar de forma temporal ese vínculo. Los investigadores señalan que la situación actual tiene otra causa: el calentamiento global y las emisiones humanas estarían superando la influencia natural que el Pacífico ejercía sobre el Índico.

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¿Cómo se mantuvo conectado el clima de los océanos Índico y Pacífico?

Para determinar si la transformación actual representa una anomalía, los científicos necesitaron mirar más allá de los registros instrumentales modernos, que abarcan menos de un siglo. El equipo del WHOI recurrió a archivos naturales del clima, como corales, anillos de árboles y estalagmitas, que conservaron señales de las condiciones ambientales de siglos anteriores.

Con estos registros, los investigadores reconstruyeron el comportamiento climático de los océanos Índico y Pacífico hasta comienzos del siglo XVII. La evidencia mostró una relación estrecha durante la mayor parte de esos 400 años. En términos simples, las variaciones del Pacífico solían guardar correspondencia con cambios en el Índico, una conexión importante para comprender el comportamiento climático de las regiones tropicales.

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¿Qué papel tuvieron las grandes erupciones volcánicas?

Una excepción apareció entre 1810 y 1850. Durante ese periodo, la relación entre ambos océanos sufrió una alteración considerable que los investigadores asociaron con una serie de grandes erupciones volcánicas tropicales. Estos eventos redujeron temporalmente la influencia habitual del Pacífico sobre las condiciones del Índico.

Las simulaciones climáticas de los últimos 1.000 años respaldaron esa interpretación. Los modelos también indicaron que la magnitud de la alteración dependió tanto del tamaño de las erupciones como de las condiciones climáticas previas. "Este es uno de los primeros estudios que examina la ruptura de la conexión entre los océanos Pacífico e Índico con evidencia de climas pasados, observaciones modernas y modelos climáticos", señaló Caroline Ummenhofer, científica principal del WHOI y coautora del trabajo.

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¿Por qué el calentamiento global está cambiando la relación entre ambos océanos?

El caso actual presenta una diferencia clave frente a las alteraciones provocadas por los volcanes. Al comparar las condiciones modernas con la información obtenida de varios siglos de registros naturales y simulaciones, los investigadores determinaron que el debilitamiento reciente tiene un carácter excepcional.

"Los datos modernos que tenemos son limitados y no se remontan lo suficiente. Con los modelos climáticos y los registros paleoclimáticos, ahora podemos afirmar con mayor confianza que los cambios recientes son realmente excepcionales", explicó Shawn Wang, autor principal del estudio, exestudiante de posgrado y exinvestigador posdoctoral del WHOI, quien actualmente trabaja en la Universidad de Colorado Boulder.

El análisis apunta a las emisiones humanas y al calentamiento global como la causa del cambio actual. "Un hallazgo clave es que el calentamiento global y las emisiones humanas ahora están superando la influencia natural del Pacífico sobre el océano Índico", afirmó Ummenhofer.

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¿Cómo podría afectar este cambio a las predicciones del clima?

La relación entre ambos océanos resulta relevante para anticipar variaciones de lluvia y otros patrones climáticos. Si el comportamiento del Índico deja de responder como antes a las condiciones del Pacífico, los métodos de predicción basados en relaciones históricas podrían perder precisión.

El estudio también destaca que el Índico puede adquirir un comportamiento más independiente. "El océano Índico es un enorme reservorio de calor y puede desacoplarse de lo que ocurre en el Pacífico. Los resultados de este estudio resaltan el comportamiento independiente del océano Índico", indicó Delia Oppo, investigadora emérita del WHOI.

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