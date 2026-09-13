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En 2021, más de 6.000 botellas de leche usadas dejaron de ser un residuo sin salida comercial y pasaron a formar parte de una carretera en el campus Xuhui de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China Oriental (ECUST), en Shanghái. El proyecto, desarrollado por la compañía Dow y la marca de lácteos Shiny Meadow, incorporó estos envases y otros desechos plásticos a una superficie de asfalto modificada con polímeros.

La iniciativa, presentada durante el Día de la Tierra, buscó dar una nueva utilidad a materiales que suelen quedar fuera de los sistemas convencionales de reciclaje. En lugar de terminar como desperdicio, los envases recibieron un tratamiento que permitió incorporarlos a una obra de infraestructura. El caso también mostró cómo la cooperación entre empresas y universidades puede abrir alternativas para residuos de difícil aprovechamiento.

¿Por qué las botellas de leche eran difíciles de reciclar?

Aunque las botellas podían reciclarse desde el punto de vista técnico, existía un problema que reducía su valor para los recicladores: los restos de leche que quedaban en los envases generaban un elevado nivel de contaminación. Por esa razón, las empresas dedicadas al reciclaje podían rechazar este tipo de plástico y tratarlo como un residuo sin utilidad.

En lugar de terminar como basura, las botellas se procesaron para pavimentar carreteras. Foto. Dow

Shiny Meadow ya empleaba materiales reciclables en sus envases, pero reconocía que todavía existía una dificultad cuando estos llegaban al final de su vida útil.

Lin Rong, directora de la marca, destacó el nuevo destino de los recipientes vacíos y señaló que el proyecto les daba un uso significativo. La iniciativa planteó así una alternativa para un material que tenía pocas posibilidades dentro de las rutas habituales de recuperación.

¿Cómo convirtieron los residuos plásticos en material para pavimentar?

Dow reunió los plásticos difíciles de reciclar y los transformó en material plástico reciclado posconsumo destinado a un asfalto modificado con polímeros. Después, este componente se incorporó al proceso de pavimentación de una carretera dentro del campus Xuhui.

Con nuestra experiencia en ciencia de materiales, ayudamos a dar un nuevo propósito a las botellas de desecho, explicó Bambang Candra, vicepresidente comercial de Dow para Packaging & Speciality Plastics en Asia-Pacífico.

En total, más de 6.000 botellas de leche y otros residuos plásticos formaron parte de la obra. La compañía planteó el proyecto como una demostración de que los residuos con poco valor para el reciclaje tradicional pueden encontrar otras aplicaciones.

¿Qué beneficios ambientales buscaba el proyecto de la carretera?

Según Dow, el uso de plástico reciclado en este tipo de pavimento podía contribuir a mantener los residuos fuera del ambiente, reducir la cantidad de betún de asfalto necesario y, potencialmente, prolongar la vida útil de las carreteras.

La empresa relacionó estos posibles efectos con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo energético. Sin embargo, estos fueron beneficios señalados por Dow como parte del potencial de la iniciativa. Para Shiny Meadow, la carretera también representó una forma de extender el ciclo de sus envases más allá de su función original.

¿Cómo se ha utilizado plástico reciclado en carreteras de Asia?

La experiencia de Shanghái formó parte de una estrategia más amplia de Dow para incorporar plástico reciclado en proyectos viales de Asia. La compañía indicó que su trabajo en este campo comenzó en 2017 con la mejora de carreteras en Depok, Indonesia. Más tarde, desarrolló proyectos junto con socios en Pune y Bangalore, en India, y comenzó una colaboración con Siam Cement Group en Tailandia.

En ECUST, el proyecto también tuvo un componente educativo. Li Tao, vicepresidente de la universidad, señaló que la institución esperaba que esta cooperación motivara a los estudiantes a buscar soluciones poco convencionales frente a los problemas de sostenibilidad y a llevar esas ideas a una escala mayor.