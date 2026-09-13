Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este domingo 13 de setiembre resaltan los encuentros en la Liga 1 de Perú, Bundesliga de Alemania, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este domingo continúa la novena jornada en el Torneo Clausura con partidazos: Moquegua vs Sporting Cristal, Sport Boys vs Deportivo Garcilaso y Atlético Grau vs Alianza Atlético. En España, Levante y Barcelona se enfrentan en el duelo más atractivo del día en LaLiga.

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

Moquegua vs Sporting Cristal

Hora: 10.00 a. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Llacuabamba vs Pirata

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

ADA Jaén vs Unión Comercio

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

San Martín vs AD Cantolao

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Carlos Mannucci vs Sporting Cristal

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Universitario vs Flamengo FBC

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Leipzig vs Hamburgo

Hora: 8.30 a. m.

Canal: ESPN

Elversberg vs Bayern Múnich

Hora: 10.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Celta de Vigo vs Málaga

Hora: 7.00 a. m.

Canal: ESPN

Levante vs Barcelona

Hora: 9.15 a. m.

Canal: DSports

Getafe vs Deportivo de A Coruña

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DSports

Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Lille vs Troyes

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Le Mans vs Lens

Hora: 10.15 a. m.

Canal: ESPN

Brest vs PSG

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY