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Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.

Sporting Cristal, PSG y Barcelona juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Sporting Cristal/Ligue 1/LaLiga/composición LR
Sporting Cristal, PSG y Barcelona juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Sporting Cristal/Ligue 1/LaLiga/composición LR
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Los partidos de este domingo 13 de setiembre resaltan los encuentros en la Liga 1 de Perú, Bundesliga de Alemania, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este domingo continúa la novena jornada en el Torneo Clausura con partidazos: Moquegua vs Sporting Cristal, Sport Boys vs Deportivo Garcilaso y Atlético Grau vs Alianza Atlético. En España, Levante y Barcelona se enfrentan en el duelo más atractivo del día en LaLiga.

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lr.pe

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

  • Moquegua vs Sporting Cristal
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Llacuabamba vs Pirata
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • ADA Jaén vs Unión Comercio
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • San Martín vs AD Cantolao
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Carlos Mannucci vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Universitario vs Flamengo FBC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Leipzig vs Hamburgo
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Elversberg vs Bayern Múnich
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Celta de Vigo vs Málaga
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Levante vs Barcelona
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Getafe vs Deportivo de A Coruña
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Real Sociedad vs Atlético de Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Lille vs Troyes
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Le Mans vs Lens
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Brest vs PSG
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Lecce vs Monza
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Napoli vs Bolonia
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Sassuolo vs Juventus
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
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