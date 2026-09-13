Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.
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Los partidos de este domingo 13 de setiembre resaltan los encuentros en la Liga 1 de Perú, Bundesliga de Alemania, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este domingo continúa la novena jornada en el Torneo Clausura con partidazos: Moquegua vs Sporting Cristal, Sport Boys vs Deportivo Garcilaso y Atlético Grau vs Alianza Atlético. En España, Levante y Barcelona se enfrentan en el duelo más atractivo del día en LaLiga.
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Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY
- Moquegua vs Sporting Cristal
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Alianza Atlético
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Llacuabamba vs Pirata
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- ADA Jaén vs Unión Comercio
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- San Martín vs AD Cantolao
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Carlos Mannucci vs Sporting Cristal
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Universitario vs Flamengo FBC
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Leipzig vs Hamburgo
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Elversberg vs Bayern Múnich
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Celta de Vigo vs Málaga
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Levante vs Barcelona
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: DSports
- Getafe vs Deportivo de A Coruña
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Real Sociedad vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Lille vs Troyes
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Le Mans vs Lens
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Brest vs PSG
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Lecce vs Monza
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Napoli vs Bolonia
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Sassuolo vs Juventus
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium