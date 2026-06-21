Un telescopio espacial está a punto de caer a la Tierra, pero la NASA ya tiene un plan de rescate

El Observatorio Swift de la NASA, diseñado por Neil Gehrels, se está cayendo del espacio. Foto: NASA

El Observatorio Swift de la NASA, diseñado por Neil Gehrels, se está cayendo del espacio. Foto: NASA

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El observatorio espacial Swift, pieza clave de la astronomía moderna, enfrentaría su final. Tras más de dos décadas en órbita, el telescopio pierde altura de forma progresiva y podría reingresar en la atmósfera terrestre antes de que termine el año. La causa principal es el aumento del arrastre atmosférico provocado por la actividad solar, que ha expandido las capas superiores de la Tierra y ha acelerado su descenso.

La NASA inició una estrategia que intenta salvar el telescopio con una misión de rescate en pleno espacio. El proyecto, llamado Swift Boost, busca evitar la destrucción del observatorio mediante una operación de acoplamiento y elevación orbital. La iniciativa depende de una nave desarrollada en tiempo récord por la empresa Katalyst Space Technologies, que deberá alcanzar, sujetar y empujar al telescopio hacia una órbita más estable.

Una misión de rescate de la NASA

Este tipo de operaciones nunca antes se realizó. La decisión llegó en septiembre de 2025, cuando la NASA seleccionó a Katalyst Space Technologies para diseñar una nave capaz de salvar el telescopio con un presupuesto cercano a los 30 millones de dólares.

El Swift, cuyo nombre completo es Neil Gehrels Swift Observatory, fue lanzado en 2004 para estudiar estallidos de rayos gamma, los eventos más energéticos del universo. Desde una órbita inicial de unos 600 kilómetros, logró detectar más de 2.000 explosiones cósmicas y aportó datos clave sobre la formación de elementos pesados como el oro y el platino. Sin embargo, la ausencia de un sistema de propulsión lo dejó vulnerable al deterioro orbital con el paso del tiempo.

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El remolcador espacial que intentará salvar al observatorio Swift

La pieza central del rescate es Link, una nave de 425 kilogramos equipada con tres brazos robóticos, motores de efecto Hall y múltiples propulsores de control fino. Su lanzamiento está programado para el 27 de junio a bordo del último cohete Pegasus XL, transportado previamente en el avión L-1011 Stargazer hasta el atolón Kwajalein, en el Pacífico.

Según Katalyst Space Technologies, el desarrollo de Link pasó de una fase de diseño a una nave lista para vuelo en apenas nueve meses. “En los últimos nueve meses hemos pasado de una idea a una nave integrada en un cohete, lista para su lanzamiento”, explicó Kieran Wilson, investigador principal del proyecto. La misión contempla una fase inicial de pruebas en órbita antes de iniciar el acercamiento a Swift, seguido de maniobras de captura y elevación orbital.

El futuro del mantenimiento de satélites en órbita

El éxito de la operación depende de una ventana de tiempo cada vez más estrecha. Swift desciende de forma acelerada y podría situarse por debajo de los 300 kilómetros de altitud en octubre, lo que dificultaría o impediría cualquier intento de rescate. A esto se suma la posibilidad de tormentas solares intensas, capaces de aumentar aún más el arrastre atmosférico y precipitar su caída.

El acoplamiento también plantea desafíos técnicos significativos. Swift no fue diseñado para recibir mantenimiento, por lo que su estructura podría ser frágil tras más de 20 años en el espacio. Incluso el contacto de los brazos robóticos podría dañar componentes críticos del telescopio.

Si la misión tiene éxito, el observatorio podría extender su vida útil durante al menos cinco años adicionales. Tras completar la maniobra, Link se desintegrará de forma controlada al reingresar en la atmósfera terrestre. Más allá del caso Swift, la operación abre la puerta a un nuevo modelo de industria espacial centrado en el mantenimiento y la prolongación de la vida útil de satélites.

Preguntas frecuentes sugeridas: ¿Por qué Swift no puede corregir su órbita por sí mismo?, ¿qué otras misiones similares podrían realizarse en el futuro?, ¿cómo influye la actividad solar en la caída de satélites?, ¿qué riesgos implica el acoplamiento con naves no diseñadas para mantenimiento?