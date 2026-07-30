Astrónomos capturan la evidencia más sólida de Betelgeuse: la estrella supergigante tiene una compañera

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Un tenue punto de luz aparece junto a Betelgeuse en una imagen procesada por los astrónomos que utilizaron el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile. Esto podría resolver una incógnita sobre la famosa supergigante roja, a la vez que plantea otra sobre cómo su compañera invisible podría influir en los últimos años de la estrella.

Betelgeuse se encuentra en la constelación de Orión y es fácilmente visible sin telescopio. Su color rojizo, su brillo variable y su eventual transformación en supernova la han convertido en uno de los astros más observados del firmamento.

"Esta es la culminación de una búsqueda que ha durado un siglo", dijo Miguel Montargès, astrónomo del Observatorio de París-PSL en Francia y autor del estudio. "Salté de la silla cuando vi las imágenes procesadas", agregó.

Imágenes de Betelgeuse y de su compañera en la constelación de Orión obtenidas con el VLT. Foto: ESO/M. Montargès

El plan para fotografiar a Betelgeuse B

Los científicos propusieron reiteradas veces que Betelgeuse tiene una compañera, pero las afirmaciones carecían de confirmación independiente. El interés se intensificó después de que relacionaran el ciclo de brillo más largo de la estrella con un posible objeto en órbita.

La imagen más clara jamás obtenida de lo que probablemente sea Betelgeuse B, una estrella que orbita Betelgeuse. Foto: ESO/M. Montargès

La supergigante denominada Betelgeuse B presenta varias variaciones semirregulares. Tres períodos más cortos, de aproximadamente 420, 230 y 180 días de duración, suelen estar relacionados con pulsaciones dentro de la estrella. Un ciclo más largo dura aproximadamente 2200 días, o unos seis años. Dos estudios publicados en 2024 (en The Astrophysical Journal y arXiv) propusieron que un compañero invisible podría contribuir a producir ese largo período secundario.

Esos cálculos predijeron que el objeto alcanzaría su máxima separación aparente de Betelgeuse en diciembre de 2024. Eso les daría a los astrónomos la mejor oportunidad de distinguir su luz de la de la brillante supergigante.

El equipo de Montargès observó Betelgeuse el 3 y el 6 de diciembre utilizando el instrumento SPHERE del Very Large Telescope. Posteriormente, los investigadores dedicaron meses a intentar diferenciar una posible compañera de los efectos instrumentales y la intensa luz de Betelgeuse.

Un acompañante pesado cerca de Betelgeuse

El brillo de Betelgeuse B también puso en entredicho las expectativas previas. Los astrónomos habían predicho una compañera con una masa comparable a la del Sol. En cambio, las observaciones indican una estrella con una masa aproximadamente entre 2,6 y 3,1 veces la del Sol.

La edad estimada del sistema sitúa a su compañera cerca del comienzo de su vida en la secuencia principal. Betelgeuse, en cambio, ya se ha expandido hasta convertirse en una supergigante roja tras comenzar su vida con una masa estimada de entre 18 y 21 masas solares.

La ausencia de emisión de hidrógeno alfa, luz ultravioleta lejana y rayos X es consistente con que la compañera sea una estrella joven de la secuencia principal, en lugar de un objeto más joven que aún se esté formando.

Un hallazgo aún con incertidumbre

Este descubrimiento se produce tras la intensa atención que suscitó el drástico oscurecimiento de Betelgeuse hace varios años. Algunos observadores se preguntaron si dicho desvanecimiento indicaba la proximidad de una supernova. Los científicos descubrieron más tarde que el polvo que oscurecía la estrella fue la causante de gran parte de ese fenómeno.

Betelgeuse acabará explotando como una supernova, pero la presencia de una compañera plantea nuevas preguntas sobre su trayectoria hacia esa explosión. Los sistemas binarios cercanos pueden intercambiar materia, alterar la rotación estelar o fusionarse antes de que una de las estrellas alcance la fase de supergigante roja.

El satélite candidato se encuentra lo suficientemente lejos como para que su influencia precisa siga siendo incierta. Los astrónomos aún necesitan observaciones adicionales para establecer su órbita, confirmar sus propiedades físicas y determinar si ha interactuado con Betelgeuse.