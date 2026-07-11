Investigadores en China revolucionan con las baterías de estado sólido que se cargan en solo cuatro minutos y no explotan

Los estudios revelan que la batería mantiene el 90 % de su capacidad tras 2,000 ciclos de carga moderada. Foto: IA/La República.

Los estudios revelan que la batería mantiene el 90 % de su capacidad tras 2,000 ciclos de carga moderada. Foto: IA/La República.

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Un equipo de investigadores en China presentó un diseño revolucionario de batería de sodio metálico (SMB), capaz de reponer por completo su energía en tan solo 4 minutos y de conservar su estabilidad estructural y su capacidad de almacenamiento durante años de uso intensivo.

A diferencia de las baterías de litio actuales, que dependen de materias primas geográficamente centralizadas, de alto costo y propensas a incendios catastróficos, el sodio ofrece una alternativa abundante, barata y sumamente segura. Sin embargo, hasta la fecha, las baterías basadas en este elemento eran consideradas inviables debido a su rápido colapso interno.

La solución al enigma de las dendritas

El principal obstáculo de las baterías de sodio metálico era la formación de dendritas. Durante los ciclos de carga, los iones de sodio tienden a acumularse de forma irregular en el ánodo de metal puro, donde crean estructuras puntiagudas microscópicas similares a estalagmitas. Al crecer, estas formaciones perforan las barreras internas de la batería hasta tocar el cátodo.

Este fenómeno ocurre porque el sodio reacciona con el electrolito y crea una capa de óxido llamada SEI, de 10 a 50 nanómetros de espesor. En el sodio, a diferencia del litio, esta capa protectora se agrieta con facilidad, genera protuberancias que atraen más iones y acelera el fallo destructivo.

Los científicos resolvieron este defecto crítico mediante el desarrollo de un electrolito de gel resistente y casi sólido, denominado Sn-FB QSE. Este material semisólido actúa como un escudo que blinda la estructura interna contra perforaciones y neutraliza por completo la aparición de dendritas.

Rendimiento extremo en pruebas de laboratorio

Los datos publicados en la prestigiosa revista Nano-Micro Letters demuestran la viabilidad técnica del nuevo componente a través de hitos de resistencia inéditos:

+6000 horas de carga y descarga continuas sin registrar cortocircuitos.

de carga y descarga continuas sin registrar cortocircuitos. 4 minutos es el tiempo requerido para una carga completa de 0% a 100%.

es el tiempo requerido para una carga completa de 0% a 100%. 2000 ciclos manteniendo el 90% de su capacidad original a velocidad moderada.

Cuando la batería se sometió a la velocidad extrema de carga de 4 minutos, mantuvo una capacidad de carga eléctrica de 80,1 mAh g⁻¹ (miliamperios-hora por gramo), una cifra que representa cerca de la mitad del rendimiento convencional del litio, pero a una velocidad sustancialmente mayor. No obstante, al moderar la carga a un ritmo de 20 minutos, alcanzó 2000 ciclos perfectos y retuvo el 90% de su capacidad de almacenamiento, con lo que igualó los estándares de longevidad del litio comercial con costos drásticamente menores.

El impacto en el futuro de la automoción

La velocidad de recarga sigue siendo la gran asignatura pendiente para la adopción masiva de vehículos eléctricos (VE). Actualmente, los modelos líderes del mercado requieren infraestructuras masivas o tiempos prolongados para recuperar su autonomía, como los cargadores especiales de 1 MW del BYD Denza o los supercargadores de Tesla.

Las propiedades de ligereza y densidad que ofrece el ánodo de sodio metálico, en lugar del grafito pesado usado en las baterías comunes de iones de sodio, abren la puerta a celdas igual de compactas que las de litio, pero inmunes al fenómeno de fuga térmica, la reacción en cadena que provoca que las baterías convencionales ardan al dañarse. Como los iones de sodio son más voluminosos, no fluyen con suficiente rapidez hacia las microfisuras de la batería, lo que erradica el riesgo de incendio.