Un experimento a 1.000 metros bajo las montañas: científicos provocan terremotos artificiales para aprender a predecirlos

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Bajo las montañas de los Alpes, en la frontera entre Suiza e Italia, un equipo de científicos activa fallas geológicas para provocar movimientos sísmicos a casi un kilómetro de profundidad. Los temblores experimentales, que son de muy baja magnitud e incapaces de provocar daños, servirán para comprender qué ocurre antes de que se produzcan.

La investigación forma parte del proyecto Fault Activation and Earthquake Rupture (FEAR), que busca responder por qué algunas rupturas permanecen limitadas en pequeñas áreas, mientras otras se extienden por kilómetros y generan terremotos devastadores.

Los científicos instalaron una densa red de monitoreo compuesta por varios tipos de sensores. Foto: Laboratorio Subterráneo Bedretto de Geociencias y Geoenergías

Científicos aprovechan la fuerza de las montañas

Los Alpes poseen un entorno natural ideal para este tipo de estudios. La cordillera concentra millones de años de actividad tectónica, con redes complejas de fallas que atraviesan la roca a profundidades de entre uno y dos kilómetros. El propio peso de las montañas ejerce una presión suficiente para fracturar el subsuelo, lo que genera pequeños sismos de forma periódica.

Los Alpes extendidos entre Suiza e Italia son ideales para el estudio gracias a sus profundas fallas. Foto: Pixabay

Los investigadores acceden a una de estas fallas a través de un túnel subterráneo construido para un antiguo proyecto ferroviario. Desde allí, el equipo instala instrumentos sobre la zona activa, algo prácticamente imposible en la mayoría de regiones sísmicas del mundo.

"¿Qué señales nos está dando la naturaleza?… Invariablemente, se hacen evidentes después del terremoto, no antes, así que estamos tratando de comprender mejor cómo interpretarlas", dijo a Live Science Domenico Giardini, profesor de sismología y geodinámica del ETH Zúrich.

¿Cómo es el proceso del experimento?

El método consiste en inyectar agua en la falla para reducir la fricción entre los bloques de roca y facilitar su deslizamiento. Este mecanismo es similar al que se observa en terremotos inducidos por la inyección de fluidos en zonas de extracción de petróleo y gas, como los realizados en Estados Unidos.

El proyecto FEAR cuenta con una red muy densa de sismómetros y acelerómetros colocados directamente sobre la falla, lo que permite registrar con precisión cómo responde la roca a cada cambio de presión. Hasta este momento, el equipo ha provocado 100.000 microterremotos, con magnitudes cercanas a cero o incluso negativas, posibles debido a la escala logarítmica con la que se mide la energía sísmica.

En las siguientes fases del experimento, los científicos también inyectarán agua caliente para analizar el papel de la temperatura en la evolución de los sismos. En abril se propusieron provocar un sismo de magnitud 1, imperceptible para las personas, pero útil para los estudios.

Medir la tensión antes de que una falla se rompa

La meta final consiste en identificar qué parámetros físicos determinan el tamaño de un terremoto. Si los investigadores logran relacionar variables como la tensión acumulada en las rocas o la interacción entre fallas cercanas con la magnitud de un sismo, podrían evaluar mejor el peligro de una falla activa antes de que ocurra una ruptura mayor.

"Hace unos años (en febrero de 2023) hubo un terremoto muy fuerte en la frontera entre Siria y Turquía", dijo Giardini. "Sabemos que esa falla continuará hacia el sur y hacia el norte. Queremos intentar comprender si el próximo terremoto tendrá una magnitud de 7, 8 u 8,5".