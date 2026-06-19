La rotación de la Tierra se está ralentizando más rápido que en los últimos 3.6 millones de años. Foto: NASA / Artemis II

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La rotación de la Tierra se está desacelerando de forma gradual debido al cambio climático. El deshielo de los glaciares y de las capas de hielo de los polos modifica la distribución del agua en el planeta, lo que a su vez provoca que los días sean cada vez más largos.

Una investigación realizada por la Universidad de Viena y la ETH Zúrich (Suiza) advierte que el ritmo al que aumenta la duración del día no tiene precedentes en la historia geológica de la Tierra. Según los autores del estudio, algo similar no ha ocurrido en al menos 3,6 millones de años.

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¿Por qué la rotación de la Tierra se desacelera?

La razón es el cambio climático y el deshielo masivo de los glaciares y los casquetes polares. El agua que antes se encontraba retenida en las zonas cercanas a los polos se está desplazando gradualmente hacia los océanos y fluye hacia el ecuador. Esto altera la distribución de la masa en el planeta y hace que la Tierra gire más despacio. La ralentización ocurre porque esta masa se aleja del centro de rotación.

La duración del día en la Tierra aumenta a un ritmo aproximado de 1,33 milisegundos (0,00133 segundos) por siglo, algo que no siempre fue constante. La rotación estuvo influida durante mucho tiempo por la gravedad de la Luna, los procesos internos del planeta y los cambios en la atmósfera. Estas fuerzas interactúan entre sí y han provocado diversas fluctuaciones a lo largo de millones de años. Sin embargo, según los científicos, la crisis climática se está convirtiendo en un nuevo factor que empieza a igualar a otras influencias.

“Un cambio tan drástico en la duración del día requiere una transferencia de masa descomunal: alrededor de mil gigatoneladas de hielo desde los polos hasta los océanos”, explica el profesor Benedikt Soja de la ETH Zúrich. “Para que se hagan una idea: si apiláramos todo ese hielo sobre la ciudad de Nueva York, se formaría un cubo de 10 kilómetros de altura, más alto que el Everest”.

¿Cuáles son los efectos de una rotación más lenta de la Tierra?

Según los expertos, las repercusiones prácticas no parecen extremas a primera vista, pero no son insignificantes. La tecnología moderna depende de una medición del tiempo muy precisa.

'Un milisegundo puede parecer insignificante, pero en los sistemas de ultraprecisión, como la navegación GPS o la navegación de sondas espaciales, es esencial', señala Soja.

La ralentización de la rotación terrestre es una muestra más del impacto que la humanidad está teniendo sobre el planeta. El desplazamiento de grandes masas de agua, impulsado por el deshielo y el aumento del nivel del mar vinculados al calentamiento global, podría incluso alterar las regiones donde será seguro vivir en el futuro.

“Lo más importante es comprender que la influencia humana en el planeta actualmente es tan fuerte que está alterando la propia rotación de la Tierra”, concluye el experto.