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Un buzo descubre una botella de cerveza de 1864 en un naufragio y científicos buscan recrear su receta

Los investigadores ahora intentan recuperar su levadura y recrear el sabor de una famosa y antigua marca de cerveza.

La cerveza Guinness es una famosa cerveza negra seca. Foto: Stefan Panis
La cerveza Guinness es una famosa cerveza negra seca. Foto: Stefan Panis
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Un buzo recuperó desde el fondo del Canal de la Mancha una botella de Guinness, la icónica cerveza negra irlandesa. El fotógrafo submarino belga Stefan Panis encontró la botella en el Mindoro, un bergantín de vela que se hundió en una colisión hace más de 160 años mientras transportaba cargamento colonial con destino a Vancouver.

Según indicó, el recipiente data de 1864, provenía de lo que parecía ser una caja de 24 y es posible que haya más en la zona. Panis afirmó que planea regresar al lugar del naufragio cuando las condiciones lo permitan para intentar recuperar más botellas.

Buscan replicar la antigua receta de la cerveza Guinness

Tras el descubrimiento, Pawel Truszynski, colega de Panis, contactó con un microbiólogo especializado en cerveza de la Universidad KU Leuven en Bélgica. El objetivo final es extraer el código genético de la levadura original de la botella y utilizarlo para elaborar cerveza de nuevo.

La botella de Guinnesse encontrada en las profundidas del canal de la Mancha. Foto: Stefan Panis

La botella de Guinnesse encontrada en las profundidas del canal de la Mancha. Foto: Stefan Panis

"Siempre existe la posibilidad de que podamos recuperar el ADN completo y, entonces, realizar una pequeña reedición de la misma cerveza que se encontró en la década de 1860", declaró Panis a BBC.

La cerveza negra que había dentro de la botella podría incluso ser bebible. El historiador cervecero Edward Bourke comentó que el hecho de que la botella estuviera almacenada boca abajo podría haber impedido que entrara agua de mar. Las burbujas de aire que se producen cuando la botella está boca abajo crean un sello a presión.

Panis, quien admitió no ser un gran fanático de la Guinness, dijo que estaría dispuesto a probar la cerveza añeja si resulta ser bebible.

El descubrimiento fue celebrado por Diageo, la empresa propietaria de la marca Guinness. "Descubrimientos como este ofrecen una fascinante perspectiva de nuestro pasado y contribuyen a una comprensión más profunda de nuestro patrimonio", declaró un portavoz. "Actualmente, nuestro equipo del Archivo Guinness está colaborando con los buceadores para recabar más información y evaluar el hallazgo".

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