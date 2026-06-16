China activa el primer sistema de fibra óptica de tres bandas del mundo para impulsar la inteligencia artificial

La nueva fibra óptica puede transportar más de cinco veces el tráfico de sistemas tradicionales y aumenta la capacidad de transmisión por núcleo en un 50% | Ilustración ChatGPT

La nueva fibra óptica puede transportar más de cinco veces el tráfico de sistemas tradicionales y aumenta la capacidad de transmisión por núcleo en un 50% | Ilustración ChatGPT

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China puso en funcionamiento la primera fibra óptica de tres bandas del mundo, una tecnología diseñada para aumentar de forma significativa la capacidad de transmisión de datos que demandan las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. El proyecto fue desarrollado por China Mobile y Hengtong Optic-Electric en Qingdao, provincia de Shandong, donde se habilitó un enlace de 35 km que conecta importantes instalaciones informáticas de la ciudad.

Según el equipo responsable, una sola fibra puede transportar más de cinco veces el tráfico de los sistemas tradicionales, mientras que la capacidad de transmisión por núcleo aumenta cerca de un 50%. El enlace opera además como una plataforma comercial de pruebas para futuras redes ópticas.

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Así funciona la fibra óptica más avanzada del mundo

La nueva infraestructura utiliza de forma simultánea las bandas S, C y L dentro de una red óptica convencional. En un comunicado, China Mobile comparó este avance con ampliar una autopista de dos carriles a una de tres sin construir una nueva vía.

La innovación también incorpora tecnología de fibra multinúcleo. El cable óptico multicore integra cuatro canales independientes dentro de una hebra estándar de 125 micrómetros, lo que permite crear varias rutas paralelas para la transmisión de datos. De acuerdo con los desarrolladores, esta combinación extiende las capacidades de pérdidas ultrabajas hacia la banda S, una región del espectro que hasta ahora presentaba dificultades para aplicaciones comerciales.

China rompe un límite clave en telecomunicaciones

El despliegue representa un paso importante para las redes de IA, donde el movimiento constante de grandes volúmenes de información exige mayor ancho de banda y menor latencia. Los responsables del proyecto señalaron que la tecnología responde a las necesidades de computación de IA y transmisión de ultra alta velocidad.

Hengtong Optic-Electric informó que la red superó pruebas de comunicación en tiempo real en espectro completo S+C+L y operó de forma estable. La empresa sostuvo que este avance abre nuevas posibilidades para centros de computación inteligentes, cables submarinos de alta capacidad y futuras actualizaciones de infraestructura digital en China.