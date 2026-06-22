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Italia plantó millones de abetos para asegurarse con madera: después de 90 años descubren que la biodiversidad se redujo a la mitad

Las plantaciones afectaron la química y la luz que recibía el suelo, lo que impide el crecimiento de especies autóctonas.

Italia sembró abetos rojos para prevenir la erosión del suelo y asegurar el suministro de madera. Foto: Árboles con Historia
Italia sembró abetos rojos para prevenir la erosión del suelo y asegurar el suministro de madera. Foto: Árboles con Historia
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En Italia, durante la década de 1930, el régimen de Benito Mussolini realizó una campaña de reforestación de los Alpes septentrionales para asegurar el suministro de madera. El abeto rojo (Picea abies) fue el árbol elegido por su capacidad de rápido crecimiento y tronco recto, que proporcionó el recurso maderero en abundancia.

Casi un siglo después, un estudio publicado en Ecosystems cuantificó el costo del proyecto. La diversidad vegetal en estos cultivos de abeto es más de un 50% inferior a la de los bosques autóctonos y casi un 75% inferior a la de los pastizales naturales de la región.

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El colapso de la biodiversidad en los Alpes

Los investigadores de la Universidad de Lausana y la Universidad de Milán estudiaron dos lugares en los prealpes cercanos al lago de Como: el monte Bisbino y Alpe del Vicere; ambos fueron reforestados con abetos.

El equipo realizó un seguimiento de las especies vegetales, los artrópodos del suelo y la composición química del suelo en tres tipos de hábitat: monocultivos de abetos, bosques caducifolios nativos y pastizales de montaña tradicionales. En total, identificaron 136 especies vegetales y 201 especies y morfoespecies de artrópodos.

El número medio de especies por parcela era de tan solo siete en las plantaciones de abetos, frente a 18,5 en los bosques caducifolios y 37 en los pastizales. Según los resultados, la diversidad vegetal era un 50,3% menor en las plantaciones de árboles que en los bosques autóctonos y un 74,5% menor que en los pastizales, cifras que se mantuvieron durante casi 100 años.

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¿Cómo colapsaron los abetos el ecosistema?

Cuando solo una especie predomina en un área, esto podría reducir su resistencia a enfermedades, plagas e incluso fenómenos meteorológicos extremos. En el caso de los Alpes, los diversos paisajes naturales fueron reemplazados por rodales uniformes de abetos. Esto alteró significativamente la disponibilidad de luz, la química del suelo y el hábitat, lo que, en última instancia, limitó la recuperación de las especies con el tiempo.

A diferencia de los árboles de hoja caduca que predominan de forma natural en los prealpes italianos —haya, arce y castaño—, el abeto rojo es un árbol de hoja perenne. Conserva sus agujas durante todo el año, lo que significa que el suelo del bosque permanece siempre a oscuras. Esto es de vital importancia para lo que puede crecer debajo.

Muchas de las especies vegetales que prosperan en los bosques nativos son geófitas, como la acedera, que brotan y florecen a principios de la primavera, antes de que la copa de los árboles se cierre por completo y mientras la luz del sol aún llega al suelo. En una plantación de abetos, ese período de luz nunca llega. La copa es densa y estas especies de floración temprana no pueden establecerse.

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