China descubre unos dientes fosilizados que llenan el vacío en la historia del primate más grande conocido

Representación artística de un grupo de Gigantopithecus blacki en un bosque del sur de China. Foto: Garcia / Joannes-Boyau, Southern Cross University.

Representación artística de un grupo de Gigantopithecus blacki en un bosque del sur de China. Foto: Garcia / Joannes-Boyau, Southern Cross University.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Paleontólogos en China localizaron 13 dientes fosilizados de Gigantopithecus blacki en la provincia de Guangxi, un hallazgo que aporta información sobre uno de los periodos menos conocidos en la evolución del mayor primate que ha existido. Los restos proceden de la cueva Yanli 1 y corresponden a una etapa comprendida entre hace 1,2 y 0,7 millones de años.

La investigación, publicada en la revista Acta Anthropologica Sinica, ofrece nuevas pistas sobre la respuesta de esta especie a los cambios ambientales que marcaron el Pleistoceno. El G. blacki habitó los bosques del sudeste asiático desde hace 2,3 millones de años hasta su desaparición, ocurrida entre hace 295.000 y 215.000 años. Las estimaciones indican que podía alcanzar tres metros de altura y un peso de hasta 540 kilogramos.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Una etapa poco conocida del Gigantopithecus blacki

Los científicos recuperaron caninos, premolares y molares pertenecientes a las mandíbulas superior e inferior del animal. La antigüedad de los fósiles se determinó a partir de otros restos animales encontrados en el mismo depósito, ya que los dientes no recibieron una datación directa.

Entre las 30 especies identificadas aparecieron tigres, leopardos nebulosos, tapires, rinocerontes de Java, estegodontes y elefantes asiáticos. También se encontraron dos especies de panda con edades características de distintas etapas del Pleistoceno, un dato que permitió establecer con precisión la cronología del yacimiento.

¿Cómo se adaptó el primate a los cambios climáticos?

Según la paleontóloga Yanyan Yao y sus colegas, gran parte del registro fósil de Gigantopithecus blacki pertenece al Pleistoceno temprano y medio, mientras que los materiales correspondientes a la transición entre ambos periodos son escasos.

“Su registro fósil se concentra principalmente en el Pleistoceno Inferior, seguido del Pleistoceno Medio, mientras que los materiales de la transición entre el Pleistoceno Inferior y el Medio (hace entre 1,2 y 0,7 millones de años) siguen siendo relativamente escasos”, explican los investigadores en el estudio.



