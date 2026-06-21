Mapa global de la densidad de hifas de hongos micorrícicos arbusculares. Foto: Truth & Beauty / Moritz Stefaner Justin Stewart – SPUN

Mapa global de la densidad de hifas de hongos micorrícicos arbusculares. Foto: Truth & Beauty / Moritz Stefaner Justin Stewart – SPUN

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Bajo bosques, praderas y zonas agrícolas del planeta existe una red biológica de escala difícil de imaginar. Unos investigadores presentaron la primera cartografía de los hongos micorrícicos arbusculares, estructuras subterráneas que conectan plantas y suelos en casi todos los continentes. El resultado revela una infraestructura viva que cubre aproximadamente 110 cuatrillones de kilómetros de filamentos microscópicos, equivalentes a una fracción inmensa del sistema que sostiene la vida terrestre.

El estudio, publicado en la revista científica Science, expone que estas redes cumplen un papel clave en la circulación de carbono y nutrientes. Los científicos estiman que cerca del 70 % de las especies vegetales mantiene relación simbiótica con estos hongos. En ese intercambio, las plantas entregan carbono procedente de la fotosíntesis y reciben agua y minerales esenciales para su desarrollo.

Arquitectura de red del micelio fúngico. La arquitectura micelial varía entre cepas y especies. Foto Corentin Bisot – VU Amsterdam, AMOLF; Justin Stewart – SPUN

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¿Cómo se cartografió la inmensa red de hongos?

La investigación reunió más de 16.000 muestras de suelos procedentes de ecosistemas diversos como desiertos, tundras, bosques y pastizales. A partir de ese conjunto de datos, los especialistas aplicaron modelos de aprendizaje automático para estimar la densidad de redes en zonas sin muestreo directo.

Hongos micorrícicos bajo el microscopio en el instituto de biofísica AMOLF en Ámsterdam. Las estructuras circulares son esporas. Foto: Tomás Munita

El equipo, vinculado a la organización científica SPUN, sumó el análisis de laboratorio del grupo Physics of Behavior del instituto AMOLF, donde se estudiaron más de 300.000 hifas vivas en condiciones controladas. Ese trabajo permitió ajustar la precisión de los modelos. El investigador principal, Justin Stewart, destacó la magnitud del hallazgo al señalar que “en una sola cucharada de suelo puede existir hasta diez metros de red micelial”.

La colaboración también incorporó el aporte de la biología evolutiva liderada por Toby Kiers, quien subrayó que gran parte de esta biodiversidad permanece fuera de áreas protegidas. El resultado final derivó en un mapa de alta resolución que estima la distribución de estas estructuras en cada kilómetro cuadrado del planeta.

Una infraestructura que transporta nutrientes y almacena carbono

Las redes de hongos actúan como un sistema de intercambio subterráneo que conecta raíces de plantas a gran escala. Según los datos del estudio, estas estructuras amplían hasta 100 veces la capacidad de absorción de las raíces y aportan más del 80 % del fósforo que reciben numerosas especies vegetales.

El equipo científico calculó que estos hongos contienen alrededor de 300 megatoneladas de carbono y transfieren al suelo cerca de 4.000 millones de toneladas de CO₂ equivalente cada año. Esa cifra representa cerca del 11 % de las emisiones humanas globales. El biofísico Corentin Bisot, del instituto AMOLF, explicó que el flujo de nutrientes dentro de estas redes opera como un sistema de transporte a escala planetaria.

La agricultura y la falta de protección amenazan las redes subterráneas

El análisis global detectó una reducción cercana al 50 % en la densidad de redes en tierras agrícolas respecto a ecosistemas naturales. Esta disminución preocupa a los investigadores, ya que podría limitar la capacidad del suelo para almacenar carbono y mantener su fertilidad.

Las praderas concentran alrededor del 40 % de la biomasa fúngica mundial, pero también figuran entre los ecosistemas menos protegidos. La expansión agrícola avanza a un ritmo superior al de los bosques en varias regiones, lo que incrementa la presión sobre estas estructuras invisibles.

Los científicos advierten que más del 95 % de las zonas con alta biodiversidad fúngica queda fuera de áreas de conservación. Merlin Sheldrake, coautor del estudio, señaló que aún existe un conocimiento limitado sobre la distribución real de estas redes y su función en los ciclos globales del planeta.

Preguntas frecuentes sugeridas: ¿Cómo influyen los hongos en la fertilidad del suelo?, ¿qué relación existe entre estas redes y el cambio climático?, ¿qué regiones concentran mayor densidad de micelio?, ¿de qué forma la agricultura altera estos sistemas subterráneos?