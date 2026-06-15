España plantó un árbol invasor hace 60 años y ahora se arrepiente: está afectando la avifauna y el ecosistema no lo soporta

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

España realizó la plantación masiva de eucaliptos durante la década de 1960 para abastecer a las industrias maderera y papelera. Lo que durante décadas se presentó como una solución rentable para el sector forestal ahora se ha convertido en una preocupación ambiental, especialmente en Galicia, una de las regiones con mayor presencia de esta especie.

Investigaciones recientes muestran que los bosques dominados por eucaliptos albergan menos aves y ofrecen peores condiciones para las especies nativas. Los expertos advierten que la cobertura arbórea por sí sola no garantiza un ecosistema saludable y recuerdan que un bosque funcional depende de una compleja red de relaciones entre plantas, insectos, aves y otros organismos.

Una alarmante caída de aves en los bosques de eucalipto

El trabajo publicado en la revista Forest Ecology and Management analizó 240 parcelas forestales ubicadas dentro y alrededor del Parque Natural Fragas do Eume, en Galicia. Los resultados evidenciaron una menor riqueza y abundancia de aves en las plantaciones de eucalipto respecto de los bosques autóctonos.

Los investigadores comprobaron que los árboles maduros de especies nativas proporcionan recursos esenciales para las aves forestales, una función que los eucaliptos adultos no consiguen reemplazar.

La disminución de las poblaciones de aves preocupa a los especialistas porque estos animales cumplen tareas fundamentales dentro de los ecosistemas, como el control de insectos, la dispersión de semillas y el mantenimiento del equilibrio biológico.

¿Por qué el eucalipto altera el equilibrio natural?

Aunque el eucalipto llegó a España en el siglo XIX, su expansión a gran escala ocurrió décadas después. En la actualidad, esta especie ocupa cerca del 30% de la superficie forestal gallega, según los datos citados por el estudio.

Los ecólogos describen con frecuencia estas plantaciones como 'desiertos verdes'. A simple vista parecen bosques densos, pero ofrecen escasos refugios y pocas fuentes de alimento para la fauna local.

Uno de los factores que explican este fenómeno es la alelopatía, un proceso mediante el cual ciertas plantas liberan compuestos químicos capaces de limitar el crecimiento de otras especies. Además, la acumulación de hojas de eucalipto modifica las condiciones del suelo y repercute sobre la vegetación que se desarrolla bajo su copa.

Las consecuencias también alcanzan a los cursos de agua. Diversas investigaciones citadas por el comité científico español señalan que la hojarasca del eucalipto altera las comunidades de organismos descomponedores presentes en ríos y arroyos, lo que repercute en toda la cadena alimentaria acuática.

PUEDES VER: Un robot submarino descubre un naufragio casi intacto en las costas de Noruega cargado con pilas de porcelana china

¿Qué especies son las perjudicadas?

Las aves insectívoras figuran entre las más afectadas por la sustitución de bosques autóctonos. El mito, el reyezuelo listado, el carbonero palustre, el agateador europeo y el pinzón vulgar dependen de la diversidad de insectos y de la vegetación estratificada que caracterizan a los ecosistemas nativos.

Las especies que anidan en cavidades también enfrentan dificultades. El pico picapinos, el pito real europeo y el trepador azul necesitan árboles envejecidos con huecos naturales para reproducirse. Sin embargo, las plantaciones comerciales de eucalipto suelen talarse cada 10 o 15 años, antes de que los troncos desarrollen esas estructuras.

Las medidas para frenar el avance del eucalipto

La controversia alrededor del eucalipto se intensificó en 2017, cuando un comité científico asesor del Ministerio para la Transición Ecológica propuso incluir varias especies dentro del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras debido a su capacidad para transformar los ecosistemas.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó por el peso económico de esta actividad. El eucalipto representa alrededor del 3% de la superficie forestal española y aporta cerca del 32% de la madera que consume la industria papelera nacional.

Ante esta situación, Galicia estableció una moratoria para nuevas plantaciones. En octubre de 2025, las autoridades regionales anunciaron su ampliación hasta 2030. Paralelamente, los investigadores proponen conservar franjas de vegetación libre de eucaliptos dentro de las plantaciones para favorecer el regreso de insectos y aves.