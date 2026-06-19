El nuevo robot de China no quiere limpiar tu casa: hablará contigo, recordará conversaciones y se convertirá en una presencia constante en tu vida

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La robótica doméstica está tomando un rumbo diferente al imaginado durante años. En lugar de enfocarse en las tareas del hogar, una empresa china apuesta por robots humanoides diseñados para conversar, recordar interacciones y ofrecer compañía emocional. Se trata del U1, un modelo presentado por UBTECH Robotics que ya acumula miles de reservas anticipadas en China antes de su lanzamiento oficial.

El dispositivo forma parte de la nueva línea de consumo UWORLD y busca convertirse en una presencia cotidiana para el usuario mediante conversaciones, gestos, memoria local y una apariencia personalizable. Aunque todavía no se ha revelado su precio definitivo, el interés generado por la preventa evidencia el creciente mercado de la robótica orientada a la interacción humana.

¿Cómo es el robot humanoide de China pensado para hacer compañía?

El U1 está disponible en dos versiones: masculina y femenina. El modelo masculino mide 1,83 metros y pesa 42 kilogramos, mientras que el femenino alcanza 1,68 metros y 35,2 kilogramos. Ambos cuentan con 88 grados de libertad, conectividad WiFi, memoria para recordar conversaciones y la capacidad de reaccionar mediante movimientos de cabeza, expresiones faciales y parpadeos.

Su objetivo no es realizar tareas domésticas complejas ni servir como plataforma para desarrolladores, sino ofrecer una experiencia de interacción personalizada. Sin embargo, una de sus principales limitaciones es la autonomía: la batería proporciona entre dos y cuatro horas de funcionamiento por carga, por lo que todavía está lejos de convertirse en un compañero permanente dentro del hogar.

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El auge de los robots emocionales abre nuevos debates

UBTECH dirige este producto exclusivamente a personas adultas y lo presenta como un robot de compañía emocional. Esta propuesta ha despertado interrogantes sobre la privacidad, el uso de datos personales, la dependencia emocional que podrían generar estos dispositivos y los límites de la personalización de robots con apariencia humana.

Pese al entusiasmo generado por las cerca de 4.000 reservas registradas durante los primeros días de preventa, todavía existen dudas sobre sus capacidades reales. La compañía aún no ha demostrado con claridad funciones como caminar de manera autónoma o manipular objetos con precisión.

Aun así, el lanzamiento del U1 refleja un cambio en la industria: los robots humanoides comienzan a comercializarse como productos de consumo enfocados en la interacción social, lo que marca una nueva etapa para la robótica más allá de las tareas domésticas.