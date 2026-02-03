Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (SUST) en Shenzhen desarrollaron GrowHR, un robot humanoide blando con capacidad de transformación. El diseño emula el crecimiento de los huesos humanos mediante enlaces expandibles que alteran su tamaño y forma para una adaptación total al entorno.

Esta plataforma rompe el esquema de las estructuras rígidas tradicionales al integrar cámaras blandas, aire, cables tensados y guías rígidas. El sistema permite deformaciones controladas que optimizan la estabilidad y facilitan diversos modos de locomoción versátil en espacios complejos, de acuerdo al estudio publicado en Science Advances.

¿Cómo es GrowHR y qué otras habilidades tiene?

GrowHR destaca por un diseño ultraligero de apenas 4,5 kilogramos, masa equivalente a la de un gato doméstico. Esta característica resulta fundamental para su desempeño, pues le otorga una densidad inusualmente baja dentro de la categoría de los robots humanoides. Gracias a dicha ligereza, la máquina flota sobre superficies acuáticas y se desplaza con facilidad sin el riesgo de hundirse.

La estructura de este robot posee un cuerpo blando que permite una transformación física sorprendente. Sus extremidades logran una extensión de hasta tres veces su longitud original o se contraen a menos de la mitad según la necesidad. Esta flexibilidad extrema garantiza que el dispositivo atraviese espacios estrechos y adapte su morfología a diversas tareas de manipulación en su entorno.

La eficiencia motriz de GrowHR supera la de muchos robots rígidos convencionales mediante el almacenamiento de energía en sus componentes elásticos. El sistema ejecuta movimientos complejos como el gateo de alto rendimiento y propina patadas de gran potencia. Estas capacidades mecánicas combinan la agilidad de un organismo flexible con la fuerza necesaria para acciones de impacto.

Finalmente, el espectro de locomoción de la unidad se expande hacia el ámbito aéreo. Su arquitectura liviana facilita la integración de ventiladores o vehículos aéreos no tripulados pequeños para realizar vuelos de corta distancia. Con esta adición, el robot consolida una funcionalidad versátil que abarca tierra, agua y aire de manera integral.

Propósito de la creación de GrowHR

El desarrollo de GrowHR trasciende la mera exhibición tecnológica. Su objetivo principal radica en la expansión de las facultades de los robots humanoides para su desempeño en entornos complejos y no estructurados. Gracias a un diseño bioinspirado, este sistema opera en espacios de difícil acceso, como áreas estrechas o superficies inestables, donde la robótica rígida convencional presenta limitaciones críticas.

La seguridad en la interacción constituye un pilar fundamental del proyecto. El diseño integra cuerpos blandos que facilitan una convivencia armónica con las personas y su entorno inmediato. Esta característica técnica reduce drásticamente el riesgo de daños ante colisiones accidentales, lo que garantiza un contacto físico mucho más seguro y eficiente en espacios compartidos con seres humanos.

Los investigadores proyectan la implementación de esta tecnología en escenarios de alta exigencia. Su utilidad destaca en misiones de búsqueda y rescate, el transporte de suministros en terrenos hostiles y la asistencia en tareas de emergencia. En estos contextos, la adaptabilidad física y la navegación versátil de GrowHR resultan factores determinantes para el éxito de las operaciones de auxilio.

¿Qué sigue tras su creación?

GrowHR funciona actualmente como un prototipo de laboratorio. El desarrollo de versiones autónomas requiere la integración de sistemas de inteligencia artificial que faciliten la toma de decisiones en tiempo real. Esta transición hacia habilidades prácticas fuera de entornos controlados representa el desafío principal para la expansión de los robots humanoides en la vida cotidiana.

La historia de los robots humanoides muestra múltiples obstáculos que detienen su despliegue masivo en tareas prácticas. Las limitaciones en la movilidad sobre terrenos no estructurados, la falta de aprendizaje contextual y los altos costes de producción impiden un modelo de negocio sostenible. Estos factores técnicos y económicos restringen el uso de estas tecnologías en escenarios de uso cotidiano.

El éxito de plataformas como GrowHR depende de la incorporación de sensores avanzados y algoritmos de aprendizaje autónomo. Una mayor robustez mecánica permitirá que estas máquinas superen las barreras de generaciones previas. Solo mediante estas mejoras técnicas será posible la presencia efectiva de la robótica en el mundo real.