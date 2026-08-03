La reproducción humana en el espacio se complica por la microgravedad y la radiación cósmica, según un estudio de científicos chinos publicado en Science Advances | Ilustración ChatGPT

La reproducción humana en el espacio se complica por la microgravedad y la radiación cósmica, según un estudio de científicos chinos publicado en Science Advances | Ilustración ChatGPT

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La reproducción humana en el espacio enfrenta obstáculos que podrían complicar los planes de exploración y colonización fuera de la Tierra. Un estudio realizado por científicos de China concluyó que la microgravedad y la radiación cósmica reducen el desarrollo de las primeras células reproductivas humanas y ralentizan la multiplicación de las células que dan origen a los espermatozoides.

La investigación, publicada en Science Advances, estuvo a cargo de especialistas del Instituto de Física Técnica de Shanghái, perteneciente a la Academia China de Ciencias, junto con la Universidad de Tsinghua. El equipo utilizó las misiones Tianzhou para cultivar células madre humanas en la estación espacial Tiangong y comparar su evolución con muestras desarrolladas en laboratorios terrestres.

Científicos chinos prueban células humanas en órbita

Los investigadores lograron por primera vez diferenciar células madre embrionarias humanas en células germinales dentro de un entorno espacial. Los experimentos comenzaron con Tianzhou-1, lanzada en 2017, y continuaron con Tianzhou-6, que llegó a la estación Tiangong en 2023 con un sistema automatizado de cultivo celular más avanzado.

El análisis mostró que la tasa de éxito que permite generar células germinales precursoras cayó a la mitad respecto al grupo de control en la Tierra. Además, las espermatogonias presentaron una reducción superior al 25% en su capacidad de multiplicación. Los autores atribuyeron estos resultados principalmente a la combinación de microgravedad y radiación cósmica.

El profesor Zhang Tao señaló en el estudio que "a medida que las misiones de larga duración aumentan la probabilidad de embarazo en el espacio, las células germinales prenatales se convierten en una vulnerabilidad crítica en la evaluación del riesgo reproductivo".

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Los científicos comprobaron que el ambiente espacial dificulta la especialización de las células que posteriormente se convierten en óvulos o espermatozoides. No obstante, también observaron que la actividad y el número de folículos ováricos inducidos no mostraron una disminución importante durante los 15 días que permanecieron en órbita.

Las muestras regresaron a la Tierra almacenadas a -80 grados Celsius para su análisis. Los resultados indicaron que, aunque el daño genómico aumentó con la exposición, ese periodo no provocó alteraciones masivas en el material genético.

Zhang Tao indicó que "serán necesarios estudios futuros en sistemas extendidos en órbita, organoides humanos y modelos relevantes para adultos con el fin de determinar la importancia más amplia de estas respuestas en la biología reproductiva".