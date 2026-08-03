HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño
Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     
EN VIVO

Keiko, sus promesas en tiktok y los libros del Estado | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Ciencia

El futuro de la humanidad en el espacio está en riesgo: radiación cósmica dificulta la reproducción humana fuera de la Tierra

Los planes para establecer colonias humanas en Marte enfrentan un nuevo reto científico. Investigadores chinos comprobaron que las condiciones del espacio dificultan el desarrollo de las células que dan origen a óvulos y espermatozoides, un factor clave para la reproducción fuera de la Tierra.

La reproducción humana en el espacio se complica por la microgravedad y la radiación cósmica, según un estudio de científicos chinos publicado en Science Advances
La reproducción humana en el espacio se complica por la microgravedad y la radiación cósmica, según un estudio de científicos chinos publicado en Science Advances | Ilustración ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

La reproducción humana en el espacio enfrenta obstáculos que podrían complicar los planes de exploración y colonización fuera de la Tierra. Un estudio realizado por científicos de China concluyó que la microgravedad y la radiación cósmica reducen el desarrollo de las primeras células reproductivas humanas y ralentizan la multiplicación de las células que dan origen a los espermatozoides.

La investigación, publicada en Science Advances, estuvo a cargo de especialistas del Instituto de Física Técnica de Shanghái, perteneciente a la Academia China de Ciencias, junto con la Universidad de Tsinghua. El equipo utilizó las misiones Tianzhou para cultivar células madre humanas en la estación espacial Tiangong y comparar su evolución con muestras desarrolladas en laboratorios terrestres.

PUEDES VER: Un terreno árido de Costa Rica fue cubierto con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja:16 años después sorprendió a científicos

lr.pe

Científicos chinos prueban células humanas en órbita

Los investigadores lograron por primera vez diferenciar células madre embrionarias humanas en células germinales dentro de un entorno espacial. Los experimentos comenzaron con Tianzhou-1, lanzada en 2017, y continuaron con Tianzhou-6, que llegó a la estación Tiangong en 2023 con un sistema automatizado de cultivo celular más avanzado.

El análisis mostró que la tasa de éxito que permite generar células germinales precursoras cayó a la mitad respecto al grupo de control en la Tierra. Además, las espermatogonias presentaron una reducción superior al 25% en su capacidad de multiplicación. Los autores atribuyeron estos resultados principalmente a la combinación de microgravedad y radiación cósmica.

El profesor Zhang Tao señaló en el estudio que "a medida que las misiones de larga duración aumentan la probabilidad de embarazo en el espacio, las células germinales prenatales se convierten en una vulnerabilidad crítica en la evaluación del riesgo reproductivo".

PUEDES VER: Un pez de agua dulce pone en alerta a los científicos tras revelar un fenómeno nunca antes visto: un cáncer transmisible

lr.pe

¿Qué implica esto para un futuro embarazo en Marte?

Los científicos comprobaron que el ambiente espacial dificulta la especialización de las células que posteriormente se convierten en óvulos o espermatozoides. No obstante, también observaron que la actividad y el número de folículos ováricos inducidos no mostraron una disminución importante durante los 15 días que permanecieron en órbita.

Las muestras regresaron a la Tierra almacenadas a -80 grados Celsius para su análisis. Los resultados indicaron que, aunque el daño genómico aumentó con la exposición, ese periodo no provocó alteraciones masivas en el material genético.

Zhang Tao indicó que "serán necesarios estudios futuros en sistemas extendidos en órbita, organoides humanos y modelos relevantes para adultos con el fin de determinar la importancia más amplia de estas respuestas en la biología reproductiva".

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
No está hecho en China ni en EE. UU., pero este país de América acaba de lanzar su primer auto eléctrico: ofrece 120 km de autonomía y un precio que busca conquistar el mercado

No está hecho en China ni en EE. UU., pero este país de América acaba de lanzar su primer auto eléctrico: ofrece 120 km de autonomía y un precio que busca conquistar el mercado

LEER MÁS
China cosecha las primeras muestras de arroz de su nuevo experimento de agricultura espacial

China cosecha las primeras muestras de arroz de su nuevo experimento de agricultura espacial

LEER MÁS
Niño chino de 14 años crea un sistema con tubos y botellas de plástico que extrae agua del aire: su invento podría cambiar el futuro de la Gran Muralla Verde

Niño chino de 14 años crea un sistema con tubos y botellas de plástico que extrae agua del aire: su invento podría cambiar el futuro de la Gran Muralla Verde

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arrojar desechos marinos hace 20 años sin querer, pero hoy la ciencia y el ecosistema demuestran que fue una gran idea: transformaron un nuevo arrecife.

Arrojar desechos marinos hace 20 años sin querer, pero hoy la ciencia y el ecosistema demuestran que fue una gran idea: transformaron un nuevo arrecife.

LEER MÁS
Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno volvió a ser fértil y científicos no podían creer el resultado

Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno volvió a ser fértil y científicos no podían creer el resultado

LEER MÁS
Una coincidencia astronómica: en el mes de agosto coincidirán un eclipse solar y una lluvia de meteoros

Una coincidencia astronómica: en el mes de agosto coincidirán un eclipse solar y una lluvia de meteoros

LEER MÁS
Científicos detectan una fuerte aceleración de la temperatura de la Tierra y no saben qué la provoca

Científicos detectan una fuerte aceleración de la temperatura de la Tierra y no saben qué la provoca

LEER MÁS
Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

LEER MÁS
Niño chino de 14 años crea un sistema con tubos y botellas de plástico que extrae agua del aire: su invento podría cambiar el futuro de la Gran Muralla Verde

Niño chino de 14 años crea un sistema con tubos y botellas de plástico que extrae agua del aire: su invento podría cambiar el futuro de la Gran Muralla Verde

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025