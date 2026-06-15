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Ciencia

La Vía Láctea fue moldeada por una colisión hace 11.000 millones de años: ahora se encamina a otra interacción galáctica

La Vía Láctea cambiaría para siempre por la atracción de una galaxia vecina: ese choque cósmico transformará nuestro cielo en 2.400 millones de años.

Investigaciones recientes revelan que la arquitectura de la Vía Láctea se formó a partir de colisiones cósmicas, desafiando la idea de una evolución aislada.
Investigaciones recientes revelan que la arquitectura de la Vía Láctea se formó a partir de colisiones cósmicas, desafiando la idea de una evolución aislada. | Foto: European Space Agency/mejor
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La arquitectura contemporánea de la Vía Láctea surge de colisiones violentas en el cosmos primitivo, desmintiendo la idea de una evolución aislada. Datos de la misión Gaia revelan que el evento Gaia-Sausage-Encélado, una colisión masiva ocurrida hace entre 8.000 y 11.000 millones de años, reconfiguró el sistema galáctico. Según investigaciones en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, este choque comprimió el gas primordial, lo que desató brotes masivos de nacimiento estelar y modificó por completo la dinámica del disco.

Análisis del Instituto de Astrofísica de la Universidad de Cambridge y del Sloan Digital Sky Survey (SDSS) demuestran que el cataclismo integró astros externos al halo y alteró sus órbitas, lo que originó componentes químicos diferenciados. Al respecto, el astrofísico Vasily Belokurov afirmó en The Conversation que "las constelaciones están repletas de migrantes, exiliados y supervivientes". Estos vestigios dinámicos funcionan como un registro fósil que permite descifrar el pasado de nuestra galaxia sin requerir observaciones directas de su origen.

Las galaxias NGC 4567 y 4568 se fusionan en un proceso idéntico al que vivió la Vía Láctea hace 11 000 millones de años. Foto: Gemini/NOIRLab

Las galaxias NGC 4567 y 4568 se fusionan en un proceso idéntico al que vivió la Vía Láctea hace 11 000 millones de años. Foto: Gemini/NOIRLab

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¿Qué transformaciones sufrirá la Vía Láctea y cuál es su destino cósmico?

El vecindario cósmico experimenta una profunda reorganización estructural debido a intensas fuerzas gravitatorias. Tras una época de estabilidad, la Vía Láctea presenta deformaciones progresivas en su halo externo por la fuerte atracción que ejerce la Gran Nube de Magallanes (GMM). A su vez, esa gigantesca vecina desintegra a la Pequeña Nube de Magallanes (PMM), cuya estructura interna colapsó y perdió su rotación tradicional. El telescopio VISTA del Observatorio Europeo Austral (ESO) detectó que los astros de este sistema menor se desplazan de forma radial hacia la GMM a 17 kilómetros por segundo, lo que fragmentará ese cuerpo celeste antes del impacto final.

La investigadora principal del programa VMC, Maria-Rosa Cioni, explicó que los datos infrarrojos permiten distinguir "poblaciones estelares de muy diferentes edades", lo que evidencia un historial de interacciones repetidas con su contraparte más masiva. Por otro lado, un grupo de gigantes rojas antiguas sigue un rumbo errático que funciona como una cicatriz dinámica de encuentros ocurridos en el pasado remoto.

Este mosaico muestra la Gran y Pequeña Nube de Magallanes, visibles en el hemisferio sur como tenues manchas de luz. Foto: A. Mellinger/NASA

Este mosaico muestra la Gran y Pequeña Nube de Magallanes, visibles en el hemisferio sur como tenues manchas de luz. Foto: A. Mellinger/NASA

Modelos computacionales anticipan un escenario de alta inestabilidad que redefinirá los límites astronómicos locales mediante una fusión dentro de 2.400 millones de años. Ambos satélites naturales se dirigen directamente hacia nosotros mientras friccionan contra el invisible componente gaseoso que envuelve nuestro hogar cósmico.

No obstante, para cuando suceda la colisión definitiva, el sistema menor ya habrá completado su proceso de desintegración por la atracción de su compañera. La tranquila franja luminosa del firmamento nocturno actual constituye simplemente un recordatorio visible de supervivencia antes de que el intercambio de polvo y gas altere permanentemente este entorno.

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¿Cómo revela la arqueología galáctica el origen de la Vía Láctea?

El crecimiento cósmico ocurre mediante fusiones jerárquicas, un fenómeno en el que sistemas mayores absorben estructuras menores. Investigaciones en Nature Astronomy y Monthly Notices of the Royal Astronomical Society confirman que este proceso deja huellas perceptibles en la cinemática estelar. Gracias a dicho mecanismo, los científicos explican la presencia de poblaciones de estrellas con órbitas irregulares y composiciones químicas heterogéneas dentro de un mismo entorno espacial.

Por otro lado, la materia oscura opera como un armazón invisible que rige la dinámica galáctica. Los análisis del consorcio Gaia revelan que el halo de la Vía Láctea posee una geometría deformable ante influencias externas en lugar de una configuración esférica o estática. Según el astrofísico Mark Lovell (Universidad de Durham), estos mapas facilitan entender no solo dónde se encuentra la materia oscura, sino también qué es, mediante el estudio del desplazamiento de millones de astros.

Finalmente, los conjuntos estelares retienen memoria de sus colisiones pasadas como si fueran registros fósiles. Datos del Sloan Digital Sky Survey (SDSS) y Gaia comprueban que los astros conservan información de eventos sucedidos hace eones. Equipos científicos europeos sintetizan este hallazgo al indicar que la arquitectura actual de nuestra galaxia es, en realidad, el resultado acumulado de múltiples episodios de destrucción y reconstrucción cósmica, más que una forma estable en equilibrio permanente.

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