En Emiratos Árabes Unidos, arquitectos argentinos crean ladrillos sostenibles a partir de arena local, enfrentando desafíos medioambientales en un país desértico. | Composición LR/Máximo Tettamanzi/ChatGPT

En Emiratos Árabes Unidos, arquitectos argentinos crean ladrillos sostenibles a partir de arena local, enfrentando desafíos medioambientales en un país desértico. | Composición LR/Máximo Tettamanzi/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En pleno Golfo Pérsico, la paradoja de construir megaciudades en Emiratos Árabes Unidos mediante la importación de arena extranjera impulsó una innovación inesperada. Frente a esta contradicción en uno de los territorios más desérticos del planeta, los arquitectos argentinos Máximo Tettamanzi y Alyina Ahmed, ambos formados en Londres, iniciaron un proyecto que hoy fabrica ladrillos de alto valor comercial y con creciente demanda internacional.

La iniciativa, surgida como una investigación académica, buscaba reducir la huella de carbono en el sector constructivo, principal emisor de CO₂ a nivel global. Actualmente, el emprendimiento evoluciona con el objetivo de transformar recursos locales en materiales sostenibles que poseen una aplicación real en la arquitectura contemporánea.

Ladrillos hechos a base de arena del desierto, transformando un recurso local en puro diseño. Foto: Máximo Tettamanzi

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

¿Cómo se transformó la arena del desierto en ladrillos sostenibles?

El desarrollo comenzó al enfrentar un desafío físico del material. Las partículas desérticas poseen formas redondeadas por la erosión eólica, un factor que impide la cohesión en las mezclas de hormigón tradicionales, a diferencia de los sedimentos fluviales, cuyas geometrías angulares optimizan la compactación estructural.

La exposición fue la excusa perfecta para materializar el proyecto en un objeto conectado con las raíces y la cultura árabe. Foto: Máximo Tettamanzi

Ante este impedimento, un equipo de científicos diseñó una combinación experimental con aditivos específicos para estabilizar el recurso local. La investigación progresó mediante numerosos ensayos respaldados por subsidios iniciales básicos y años de evaluaciones continuas, hasta lograr una consistencia que iguala la resistencia del soporte convencional.

Así lucen estos bloques ornamentales aplicados en un negocio de los Emiratos Árabes. Foto: Máximo Tettamanzi

Durante la crisis sanitaria global, la iniciativa alcanzó su etapa decisiva tras montar un laboratorio provisional en Dubái para probar componentes autóctonos. El hallazgo consolidó un compuesto que facilitó la manufactura de bloques funcionales y, además, consiguió reducir el uso de cemento hasta en 50%, con lo que aminoró notablemente la huella ecológica en el sector de la construcción.

Diseñaron ladrillos de fachada que crean tramas geométricas, ideales para dejar pasar la luz justa y mantener los ambientes resguardados. Foto: Máximo Tettamanzi

¿Qué ingresos genera ARDH Collective con la venta de sus ladrillos sostenibles?

Tras la validación de los materiales en laboratorios, la iniciativa académica evolucionó hacia la empresa ARDH Collective, enfocada en la fabricación de bloques decorativos y paneles ecológicos. Este emprendimiento experimentó una veloz expansión en el sector del diseño en Dubái, impulsado por su presencia en vitrinas internacionales como la Dubai Design Week.

A base de semillas de dátil, Alhaan Ahmed creó un revestimiento capaz de solidificarse en placas rígidas de alta resistencia. Foto: Máximo Tettamanzi

El atractivo comercial de la firma captó la atención de diversos fondos de inversión, lo que derivó en una invitación formal al programa 'Shark Tank Dubái'. A pesar de recibir atractivas ofertas de financiamiento, los fundadores optaron por rechazar las propuestas tras evaluar que la compañía se encontraba en una etapa prematura para ceder acciones de valor.

En el presente, el negocio consolidó su crecimiento al pasar de ingresos iniciales modestos a registrar una facturación estimada en rangos de seis a siete cifras anuales. Este resultado económico proviene principalmente de la comercialización de piezas geométricas para fachadas en los Emiratos Árabes Unidos, mercado regional donde planifican diversificar sus productos arquitectónicos.