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Ciencia

Los científicos por fin descubrieron a dónde fueron a parar el agua y la atmósfera desaparecidas de Marte

Nuestro planeta vecino tuvo un pasado húmedo con ríos y lagos, antes de transformarse en el mundo frío y seco que conocemos.

Ríos, lagos e incluso océanos de agua líquida solían cubrir la superficie de Marte. Foto: Mark Garlick/Science Photo Library
Ríos, lagos e incluso océanos de agua líquida solían cubrir la superficie de Marte. Foto: Mark Garlick/Science Photo Library
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La historia de Marte siempre fue un enigma para la ciencia. Actualmente, aparece como un mundo seco, frío y cubierto de polvo, pero las evidencias confirman que no siempre fue así. Hace 1.000 millones de años, el planeta rojo tuvo ríos, lagos e incluso posibles océanos que modelaron su superficie, junto con una atmósfera mucho más densa.

La gran pregunta que se mantuvo fue esta: ¿qué ocurrió con toda esa agua y atmósfera? Investigaciones basadas en datos de misiones de la NASA y en estudios de minerales presentes en Marte apuntan a que parte de ese material no desapareció por completo, sino que podría seguir atrapado bajo la superficie del planeta o almacenado en su corteza.

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El pasado húmedo de Marte: ríos, lagos y una atmósfera perdida

Las imágenes enviadas por misiones como Mariner 4 en 1964 cambiaron la visión del planeta. Aquella primera aproximación reveló un mundo frío y sin signos evidentes de vida, aunque con el tiempo nuevas observaciones matizaron esa idea. Orbitadores y rovers posteriores identificaron cañones, deltas y formaciones sedimentarias que solo pueden originarse con agua líquida en movimiento.

Vista del cráter Holden en Marte, desde el interior de un antiguo depósito de agua. Foto: ESA/DLR/FU Berlín

Vista del cráter Holden en Marte, desde el interior de un antiguo depósito de agua. Foto: ESA/DLR/FU Berlín

En 1997, la sonda Pathfinder aterrizó en un terreno cubierto de rocas que parecían transportadas por inundaciones antiguas. Tiempo después, los vehículos Spirit y Opportunity confirmaron la presencia de minerales y rocas sedimentarias formadas en ambientes acuáticos. Estos hallazgos consolidaron la idea de que Marte no solo tuvo agua, sino un entorno estable capaz de sostenerla durante largos periodos, según un artículo publicado por la BBC.

Al mismo tiempo, el análisis de la atmósfera marciana mostró una composición alterada. La abundancia de isótopos pesados indicó que el planeta perdió gran parte de sus gases ligeros con el paso del tiempo. Comparaciones con la Tierra y Venus sugieren que Marte partió de una atmósfera inicial similar, pero hoy conserva apenas una fracción de aquel volumen original.

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El destino de la atmósfera marciana

Una de las hipótesis más aceptadas sostiene que el viento solar desempeñó un papel clave. Marte carece de un campo magnético global fuerte y de actividad tectónica significativa, dos factores que en la Tierra ayudan a proteger y reciclar la atmósfera. Sin esa defensa, las partículas solares habrían erosionado progresivamente los gases del planeta.

Restos de un delta fluvial en el cráter Jezero, donde el rover Perseverance está explorando actualmente. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL

Restos de un delta fluvial en el cráter Jezero, donde el rover Perseverance está explorando actualmente. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL

Sin embargo, los modelos climáticos no explican por completo la magnitud de la pérdida. Investigadores han propuesto mecanismos adicionales, entre ellos la captura de carbono en minerales presentes en la corteza. Estudios recientes del MIT sugieren que arcillas como las smectitas podrían haber atrapado parte del dióxido de carbono original, en cantidades que alcanzarían fracciones relevantes de la atmósfera primitiva.

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Agua enterrada bajo la superficie del planeta rojo

En agosto de 2024, un equipo de geofísicos analizó datos sísmicos del módulo InSight de la NASA, que registró vibraciones internas del planeta entre 2018 y 2022. El estudio identificó señales compatibles con la presencia de agua líquida en el subsuelo, atrapada en grietas y poros rocosos.

El rover Opportunity encontró pequeñas esferas de hematita, cuya formación requiere agua líquida. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS

El rover Opportunity encontró pequeñas esferas de hematita, cuya formación requiere agua líquida. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS

Los resultados apuntan a un volumen suficiente como para cubrir Marte con una capa de entre uno y dos kilómetros de profundidad si se liberara en superficie. Este reservorio se encontraría a entre 11,5 y 20 km bajo el terreno. Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley, señaló que este hallazgo 'abre una ventana para entender el clima antiguo del planeta y su posible habitabilidad'.

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Las arcillas marcianas y la posible 'cápsula' que guarda el antiguo aire de Marte

Otra línea de investigación se centra en la química de las rocas. El planeta rojo presenta abundantes depósitos de olivino, un mineral que, al reaccionar con agua, produce óxidos de hierro responsables del característico color marciano y genera nuevos compuestos como las arcillas.

El estudio liderado por el investigador Joshua Murray plantea que estas formaciones podrían haber actuado como trampas naturales para gases como el dióxido de carbono. Según sus cálculos, una capa global de arcillas de unos 1.100 metros de espesor tendría capacidad para retener una parte significativa del carbono original de Marte, incluso hasta el 80% de su atmósfera inicial.

Estas hipótesis abren la posibilidad de que tanto el agua como los componentes del antiguo aire marciano no hayan desaparecido del todo, sino que permanezcan ocultos en estructuras geológicas profundas o en minerales extendidos por la corteza.

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