China ha comenzado la construcción de un sistema de esclusas escalonadas en la presa de las Tres Gargantas, valorado en 11.400 millones de dólares. | Ilustración con IA/South China Morning Post

China ha comenzado la construcción de un sistema de esclusas escalonadas en la presa de las Tres Gargantas, valorado en 11.400 millones de dólares. | Ilustración con IA/South China Morning Post

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

China inició la construcción de un ambicioso sistema de esclusas escalonadas en el entorno de la presa de las Tres Gargantas, sobre el río Yangtsé, para permitir el tránsito de buques de hasta 10.000 toneladas. El proyecto, valorado en 11.400 millones de dólares, forma parte del plan de expansión logística fluvial incorporado al 15.º plan quinquenal del país.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Xinhua News Agency, las obras responden a una necesidad estructural: "Las antiguas esclusas y el elevador de barcos se han convertido en un cuello de botella". El inicio formal de las labores marca el arranque de una infraestructura que se extenderá por casi una década y busca ampliar la capacidad del corredor marítimo más importante del sistema industrial de la nación.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

¿Cómo funcionarán las 'escaleras de agua' en el río Yangtsé para transportar buques chinos de 10.000 toneladas?

El diseño de esta megaestructura contempla un sistema de esclusas bidireccionales de cinco etapas integradas en un canal de aproximadamente 6.680 metros. Dicho mecanismo operará mediante una secuencia de compartimentos hidráulicos que elevan o descienden embarcaciones de gran calado. Según South China Morning Post, la obra permitirá que los buques atraviesen el desnivel de la presa de forma progresiva a través del llenado y vaciado de cámaras, lo cual reducirá los tiempos de espera y optimizará el tránsito continuo.

La iniciativa surge tras décadas de saturación en las Tres Gargantas, debido a que el comercio interno superó las proyecciones iniciales de ingeniería. Por ello, el gobierno incluyó el plan en el 15.º periodo quinquenal (2026–2030), bajo la estrategia de conectividad del corredor del río Yangtsé. De ese modo, la ruta vinculará directamente los polos industriales del interior con la costa oriental, beneficiando especialmente a la región de Shanghái.

La megaobra tiene un plazo de ejecución estimado en 112 meses (cerca de 9,3 años), según datos difundidos por Xinhua News Agency. Al respecto, las autoridades del operador Three Gorges Group señalaron que la nueva infraestructura "mejorará significativamente la eficiencia en la implementación de la estrategia de desarrollo del Cinturón Económico del Río Yangtsé".

¿Cómo resolverá la ampliación de las Tres Gargantas la saturación del río Yangtsé?

La saturación de las esclusas actuales en la presa representa el desafío principal en la región, tras superar con creces su límite de diseño original. Los reportes señalan que el volumen de carga fluvial aumentó de 100 millones de toneladas previstas a más de 170 millones en la actualidad. Esa situación provoca retrasos severos y restricciones operacionales en este corredor logístico crucial para la nación asiática.

Este colapso parcial encarece el transporte interno y presiona de forma directa a las cadenas industriales que dependen del caudal para el traslado de insumos y bienes terminados. Según declaraciones de funcionarios, el sistema existente "no logró prever el enorme aumento del flujo de mercancías a lo largo del río Yangtsé". Por ese motivo, la ejecución de la infraestructura complementaria se convierte en una urgencia estructural para el país.

En el plano estratégico, el proyecto consolida la integración económica del eje fluvial que une a Chongqing, Wuhan y el delta de la cuenca, zonas que concentran un porcentaje sustancial del PIB manufacturero. Analistas consultados por South China Morning Post afirman que la meta consiste en robustecer una "circulación económica interna" eficiente. De este modo, se disminuye la subordinación hacia las vías terrestres congestionadas y se eleva la competitividad de la producción local.