Ciencia

México redefine la historia de las civilizaciones mesoamericanas con el hallazgo de una tumba intacta de 1400 años

Un descubrimiento arqueológico sin precedentes en Oaxaca revela una tumba zapoteca intacta de hace 1400 años, cambiando la comprensión sobre las antiguas civilizaciones mesoamericanas.

Claudia Sheinbaum fue la encargada de dar la noticia del descubrimiento.
Claudia Sheinbaum fue la encargada de dar la noticia del descubrimiento. | INAH

En un anuncio histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló el descubrimiento de una tumba zapoteca intacta de 1400 años en los Valles Centrales de Oaxaca. Este hallazgo no solo destaca por su excepcional conservación, sino también por su capacidad para transformar el entendimiento de la cultura y la cosmovisión de una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue el encargado de la excavación, que ha sido catalogada como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la última década. La tumba, que data alrededor del año 600 d.C., presenta una estructura funeraria casi completa, incluyendo una pintura mural de valor incalculable. Este hallazgo promete ofrecer información clave sobre los rituales funerarios y la organización social de los zapotecas, enriqueciendo el conocimiento sobre las culturas prehispánicas.

PUEDES VER: La huella de una mano descubierta en una cueva en Indonesia se convertiría en el arte rupestre más antiguo del mundo

lr.pe

Una cápsula del tiempo: la tumba zapoteca

La tumba descubierta en Oaxaca no es solo un vestigio aislado, sino una cápsula del tiempo casi intacta. La estructura funeraria está compuesta por una antecámara y una cámara funeraria, donde los elementos arquitectónicos y pictóricos revelan detalles significativos sobre los rituales religiosos de la época. La conservación de estos elementos proporciona una visión profunda de la vida espiritual de los zapotecas, reflejando un alto grado de sofisticación tanto en su arte como en sus creencias.

La pintura mural que decora la tumba también ofrece una ventana única a la cosmovisión zapoteca. Estos murales no solo tienen valor artístico, sino que son esenciales para comprender la relación de los zapotecas con lo divino y la muerte. Cada detalle de la estructura y las pinturas refleja un propósito ritual, lo que convierte a este descubrimiento en una pieza clave para entender la complejidad de la civilización zapoteca.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

lr.pe

Relevancia para el conocimiento mesoamericano

El hallazgo de esta tumba zapoteca proporciona una oportunidad sin precedentes para profundizar en el estudio de las civilizaciones mesoamericanas. Expertos del INAH destacan que este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre las prácticas funerarias, los rituales y la estructura social de los zapotecas. La conservación de la tumba intacta permite estudiar estos aspectos de una manera mucho más detallada que cualquier otro hallazgo previo.

Este descubrimiento subraya la importancia de continuar con los esfuerzos de preservación y estudio del patrimonio cultural mesoamericano. Cada elemento encontrado en la tumba aporta valiosa información sobre las complejidades de la vida y la muerte en la Mesoamérica antigua. Al estudiar estos vestigios, los arqueólogos no solo desentrañan las costumbres de una civilización en particular, sino que también enriquecen nuestro conocimiento sobre las interconexiones entre las diversas culturas que habitaron la región.

