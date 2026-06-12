Científicos desarrollan nueva tecnología capaz de purificar el agua del océano, mientras recolecta minerales valiosos como el litio

nvestigadores de la Universidad de Rochester presentan una tecnología innovadora que convierte agua de mar en agua dulce. | Foto: Composición LR | Dall-E

nvestigadores de la Universidad de Rochester presentan una tecnología innovadora que convierte agua de mar en agua dulce. | Foto: Composición LR | Dall-E

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La escasez de agua potable sigue siendo uno de los principales desafíos globales. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor de 2.200 millones de personas carecen de acceso seguro a este recurso esencial. Ante este panorama, un grupo de investigadores ha desarrollado una innovadora tecnología que transforma agua de mar en agua dulce mediante energía solar y, al mismo tiempo, permite recuperar minerales de alto valor económico, como el litio.

El sistema fue creado por científicos de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, y busca resolver algunos de los principales problemas asociados a los métodos tradicionales de desalinización, que suelen consumir grandes cantidades de energía y generar residuos contaminantes. El estudio fue publicado en la revista científica Light: Science & Applications.

Cristalizador interfacial solar-térmico de agua de mar real basado en superficies metálicas negras de gran capacidad de absorción.

Una alternativa solar que elimina la sal sin producir residuos líquidos

La nueva tecnología utiliza paneles fabricados con metal negro tratado mediante láseres ultrarrápidos. Gracias a este proceso, la superficie adquiere la capacidad de absorber casi toda la luz solar y atraer agua de manera eficiente, lo que facilita su evaporación.

Durante el proceso, una fina capa de agua de mar se desplaza sobre el panel y se calienta con la energía del Sol. El agua se evapora y posteriormente se condensa como agua dulce. A diferencia de otros sistemas, las sales no se acumulan en la zona donde ocurre la evaporación, sino que son dirigidas hacia áreas específicas del dispositivo mediante surcos microscópicos diseñados por los investigadores.

Demostración práctica del seguimiento solar y el tratamiento de varias muestras reales de agua de mar.

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El sistema también permite recuperar litio para baterías

Uno de los aspectos más destacados de esta tecnología es que las sales recuperadas permanecen en estado sólido, lo que evita la generación de salmuera líquida, un residuo que suele ser vertido al mar y que puede afectar los ecosistemas marinos al incrementar la salinidad y reducir los niveles de oxígeno.

Además, los científicos demostraron que el sistema puede capturar minerales valiosos presentes en el agua. En pruebas realizadas con muestras del Gran Lago Salado de Utah, incorporaron nanopartículas de titanato de hidrógeno capaces de atrapar litio de forma selectiva, con lo que lograron recuperar cerca del 50% del mineral presente en la solución restante.

Aunque por ahora la tecnología se encuentra en fase experimental y opera en dispositivos de pequeña escala, sus creadores consideran que podría convertirse en una solución capaz de producir agua potable, reducir residuos y obtener recursos estratégicos para la industria tecnológica de manera simultánea.