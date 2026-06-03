Científicos de EE. UU. logran enviar electricidad inalámbrica a más de 8 km: el futuro sin cables ni cobre ya es posible

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La transmisión de electricidad sin necesidad de cables ha sido durante décadas una idea asociada a la ciencia ficción. Sin embargo, un reciente experimento desarrollado en Estados Unidos ha demostrado que esta tecnología podría convertirse en realidad en el futuro. Investigadores lograron enviar energía eléctrica a más de ocho kilómetros de distancia mediante un sistema basado en láseres.

El proyecto, impulsado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA), busca desarrollar nuevas formas de llevar energía a lugares donde la infraestructura eléctrica convencional resulta costosa, difícil de instalar o incluso imposible de desplegar. Aunque esta tecnología todavía se encuentra en fase experimental, los resultados obtenidos han despertado gran interés en la comunidad científica.

Un láser logró transmitir electricidad a más de 8 kilómetros

La prueba fue realizada en el Campo de Pruebas de Misiles White Sands, en Nuevo México. Durante el experimento, los investigadores consiguieron transmitir más de 800 vatios de potencia a un receptor situado a 8,6 kilómetros de distancia. Esta cantidad de energía es suficiente para alimentar aparatos domésticos como un horno microondas de tamaño estándar.

El sistema funciona mediante un láser infrarrojo que transporta la energía a través del aire. Una vez que el haz de luz llega a su destino, unas células solares especiales convierten esa radiación en electricidad utilizable. De esta manera, puede desplazarse sin necesidad de cables, torres de transmisión o grandes infraestructuras de distribución.

Una tecnología que podría cambiar el sistema eléctrico mundial

Los responsables del proyecto consideran que este avance abre la puerta a nuevas aplicaciones para el suministro energético. Entre los posibles usos destacan el abastecimiento de regiones remotas, zonas afectadas por desastres naturales o áreas donde la construcción de redes eléctricas tradicionales resulta demasiado compleja o costosa.

Aunque todavía faltan años de desarrollo antes de que pueda utilizarse de manera masiva, la demostración confirma que la transmisión inalámbrica de electricidad a largas distancias es técnicamente posible. Si los futuros ensayos logran aumentar la potencia, mejorar la eficiencia y reducir los costos, esta innovación podría convertirse en una de las transformaciones más importantes en la historia de la distribución eléctrica.