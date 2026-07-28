Un nuevo estudio científico revela que parte de la antimateria de la Vía Láctea podría estar escapando antes de desaparecer

Investigación sugiere que parte de la antimateria de la Vía Láctea podría estar escapando al espacio. | Foto: CDN

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Durante décadas, los astrónomos han intentado resolver uno de los mayores enigmas de la Vía Láctea: el origen de la enorme cantidad de antimateria detectada en el centro de nuestra galaxia. Ahora, una investigación publicada en la revista científica Astronomy & Astrophysics plantea una hipótesis que podría cambiar la comprensión de este fenómeno.

El estudio, basado en más de 20 años de observaciones del telescopio espacial INTEGRAL, encontró indicios de emisiones de rayos gamma fuera del disco principal de la galaxia. De confirmarse, estos resultados sugerirían que la galaxia produce mucha más antimateria de la que los científicos habían calculado hasta ahora.

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¿Por qué la antimateria de la Vía Láctea desconcierta a los científicos?

La antimateria detectada en nuestra galaxia aparece principalmente en forma de positrones, partículas con la misma masa que los electrones, pero con carga positiva. Cuando un positrón se encuentra con un electrón, ambas partículas se destruyen mutuamente y liberan una señal muy característica de rayos gamma con una energía de 511 kiloelectronvoltios (keV).

Gracias a esa firma energética, los investigadores pueden localizar las regiones donde ocurre la aniquilación entre materia y antimateria. Sin embargo, existe un problema: las fuentes conocidas, como las explosiones estelares, los agujeros negros y las estrellas de neutrones, no generan suficientes positrones para explicar la intensidad de la señal observada desde hace décadas.

El telescopio INTEGRAL encontró señales fuera de la galaxia

Para profundizar en el misterio, los científicos analizaron todas las observaciones obtenidas por el telescopio espacial INTEGRAL, especializado en detectar rayos gamma y operativo durante más de dos décadas.

Mientras elaboraban los mapas más precisos de la emisión de 511 keV, identificaron señales débiles en regiones ubicadas más allá del disco principal de la Vía Láctea. La evidencia más sólida apareció en el Complejo C, una enorme nube de hidrógeno que cae lentamente hacia la galaxia desde el espacio exterior.

Los investigadores también detectaron una posible señal en la Corriente de Magallanes, una extensa estructura de gas asociada con las Nubes de Magallanes, galaxias satélite de la Vía Láctea.

La hipótesis que plantea un escape de antimateria

De acuerdo con el estudio, estas regiones no deberían producir grandes cantidades de positrones por sí mismas. Por ello, los autores proponen que parte de la antimateria habría sido generada dentro de la Vía Láctea y posteriormente habría recorrido grandes distancias antes de aniquilarse.

La hipótesis sugiere que algunos positrones salen de la galaxia con una energía muy elevada, atraviesan el espacio interestelar y, al perder velocidad dentro de grandes nubes de gas, finalmente colisionan con electrones y producen la señal de rayos gamma detectada por los astrónomos.

Si este escenario resulta correcto, significaría que la galaxia produce una cantidad mucho mayor de antimateria de la estimada, ya que actualmente solo se contabilizan los positrones que desaparecen dentro de la propia Vía Láctea.

El hallazgo aún necesita ser confirmado

Aunque la señal más sólida alcanzó una significancia estadística de cuatro sigma, el resultado todavía no cumple el estándar de cinco sigma que la comunidad científica suele exigir para declarar un descubrimiento.

Por ello, serán necesarias nuevas observaciones independientes para confirmar si estas emisiones realmente provienen de positrones que escaparon de la Vía Láctea. Una de las misiones que podría aportar respuestas es COSI, el observatorio de rayos gamma de la NASA previsto para 2027, que tendrá la capacidad de estudiar con mayor precisión estas débiles señales y ayudar a esclarecer el verdadero origen de la antimateria detectada en nuestra galaxia.