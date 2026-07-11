'Evil Dead': el orden definitivo para ver todas las películas de la brutal saga de terror y dónde encontrarlas

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El reciente estreno de 'Evil Dead Burn' ha reavivado el entusiasmo por una franquicia que, a lo largo de más de cuatro décadas, ha marcado el género con su mezcla de horror extremo, humor negro y un culto inquebrantable alrededor del 'Necronomicon', también conocido como 'El Libro de los Muertos'. La nueva película, dirigida por Sébastien Vaniček, ha sido recibida como una de las entregas mejor valoradas de la saga, lo que ha despertado el interés por revisar el orden cronológico de esta historia creada por Sam Raimi.

Con secuelas, 're-cuelas', reboots, una serie televisiva y hasta una próxima cinta en camino —'Evil Dead Wrath', programada para estrenarse en 2028—, 'Evil Dead' se ha convertido en un universo vasto que no siempre resulta fácil de seguir. Por eso, aquí presentamos el recorrido definitivo: desde el corto que dio origen a todo, pasando por las cintas clásicas y modernas, hasta la serie que devolvió a Ash Williams, el 'Elegido' interpretado por Bruce Campbell, al centro de la acción.

‘Within the Woods’ (1978)

Sam Raimi rodó este cortometraje como prueba de concepto antes de lanzarse a filmar ‘The Evil Dead’. Con Bruce Campbell en el papel principal, el corto muestra los primeros esbozos de lo que sería la saga. Está disponible con subtítulos en YouTube, aunque con una resolución deficiente que apenas permite apreciar su valor histórico.

‘The Evil Dead’ (1981)

Dirigida por Sam Raimi, esta primera película introduce a Ash y sus amigos en la cabaña donde encuentran el ‘Necronomicon’. Su estilo artesanal y su violencia gráfica la convirtieron en un clásico de culto. En Perú puede verse actualmente en HBO Max.

‘Evil Dead II’ (1987)

Raimi regresa con una 're-cuela' que mezcla remake y secuela. Bruce Campbell consolida su papel como héroe improbable, enfrentando a los demonios —que por primera vez reciben el nombre de 'deadites'— con un tono más cómico, pero igual de sangriento. Disponible para alquilar en Apple TV en Perú.

‘Army of Darkness’ (1993)

La tercera entrega lleva a Ash a un viaje en el tiempo hasta la Edad Media, donde lucha contra ejércitos de muertos vivientes y descubre al 'Elegido', el único capaz de lograr la salvación total contra 'Los Oscuros'. Raimi apuesta por la aventura y la comedia absurda, con un Bruce Campbell más avasallador que nunca. Se encuentra para rentar en Apple TV.

‘Evil Dead’ (2013)

Dirigido por Fede Álvarez, este reboot presenta a un nuevo grupo de jóvenes atrapados en la cabaña, esta vez con una protagonista femenina que, mientras lucha contra la adicción, será objeto de una abominable posesión. Aunque parecía un remake, el cameo de Ash con su icónica frase lo integró al mismo universo. En Perú está disponible en HBO Max.

‘Ash vs Evil Dead’ (2015-2018)

La serie televisiva de tres temporadas, creada por Raimi y protagonizada por Bruce Campbell, retoma la historia de Ash décadas después. Con humor negro y gore desbordado, se convirtió en una de las favoritas de los fans, aunque fue cancelada inesperadamente. Puede verse en Apple TV.

‘Evil Dead Rise’ (2023)

Dirigida por Lee Cronin, traslada la acción a un edificio en Los Ángeles, donde una mujer que debe asumir repentinamente sola la maternidad se convertirá en uno de los deadites más terroríficos. La historia sigue a dos hermanas y a los hijos de una de ellas, enfrentados al poder diabólico. Disponible en HBO Max en Perú.

‘Evil Dead Burn’ (2026)

La más reciente entrega, dirigida por Sébastien Vaniček, propone una historia independiente, pero conectada al universo del 'Necronomicon', donde la violencia familiar se entrelaza con las posesiones demoníacas. Su recepción crítica la coloca entre las mejores de la saga. Se estrenó en cines peruanos el 9 de julio y se espera su llegada a plataformas en los próximos meses. Está disponible en cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.