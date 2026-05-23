Una de las 16 lunas de Neptuno es distinta a las demás: la única superviviente de una gran colisión

Una de las lunas más grandes de Neptuno ha permanecido en sus proximidades mucho más tiempo de lo que los científicos pensaban. Foto: Marck Garlick / Science Photo Library

Una de las lunas más grandes de Neptuno ha permanecido en sus proximidades mucho más tiempo de lo que los científicos pensaban. Foto: Marck Garlick / Science Photo Library

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una de las lunas más extrañas de Neptuno podría ser también la más antigua. Un nuevo estudio basado en observaciones del telescopio espacial James Webb reveló que Nereida, la tercera luna más grande del planeta, sería el único satélite que sobrevivió intacto desde los primeros días del sistema solar.

Durante décadas, los astrónomos pensaron que Nereida habría sido capturada por la gravedad de Neptuno desde el cinturón de Kuiper, una región helada ubicada más allá de la órbita de Plutón. Sin embargo, las nuevas observaciones contradicen esa teoría y sugieren que la luna ha acompañado al planeta durante más de 4.500 millones de años.

Un nuevo estudio del telescopio espacial James Webb sugiere que Nereida (recuadro) podría ser la única luna de Neptuno (fondo) que existía cuando el planeta se formó. Foto: NASA/JPL

El telescopio James Webb cambió la historia de Nereida

El autor principal del estudio, Matthew Belyakov, explicó que el telescopio permitió analizar con mayor detalle la composición de la luna. 'Lo que hizo el JWST por Nereida fue confirmar que tenía mucho hielo de agua y mostrarnos la forma general de su espectro de luz', señaló el investigador a Live Science.

Neptuno tomada por el telescopio espacial James Webb muestra los anillos del planeta y varias de sus 16 lunas. La tercera luna más grande, Nereida (no aparece en la imagen), podría ser la única que quedó de la formación del planeta. Foto: NASA/ESA

Los científicos descubrieron que la composición de Nereida es muy diferente a la de los objetos conocidos del cinturón de Kuiper. Según Belyakov, esto permitió realizar comparaciones directas entre distintos cuerpos observados por el mismo telescopio. 'Ahora podemos comparar manzanas con manzanas', afirmó.

El estudio también analizó el impacto de Tritón, la luna más grande de Neptuno, que representa casi toda la masa del sistema de satélites del planeta. Los investigadores creen que Tritón habría sido capturada por la gravedad de Neptuno hace miles de millones de años y que su llegada alteró violentamente el sistema original de lunas.

PUEDES VER: Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Una pista clave para entender cómo nacen las lunas

Las simulaciones muestran que la captura de Tritón habría destruido gran parte de las lunas originales de Neptuno. En medio de ese caos, Nereida habría logrado sobrevivir.

'Quizás Nereida sea el único remanente original e intacto de los satélites que se formaron alrededor de estos planetas', explicó Belyakov. El científico añadió que este hallazgo podría ofrecer 'una ventana única para explorar y comprender los satélites'.

Los investigadores creen que entender la historia de Nereida también ayudará a resolver uno de los mayores misterios astronómicos: cómo se forman los satélites alrededor de gigantes helados como Neptuno y Urano.